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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan küstah sözler!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2018 21:59 | Son Güncelleme

İsrail'in Filistinli eylemcileri öldürmesini kınaması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'sivilleri bombalamakla' suçlayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kendisine ve İsrail'e 'terörist' diyen Erdoğan'a yanıt verdi. Netanyahu, Afrin'deki PKK'ya yapılan operasyonu kullanarak Erdoğan'ı eleştirerek, 'Kürt topraklarına yayılan ve Afrin'de sivilleri katleden biri bize ahlak ve değerler üzerine vaaz veremez' diye tweet attı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan küstah sözler!

Gazze sınırında geçen cuma gerçekleşen 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde' 17 Filistinli'nin İsrailli askerleri tarafından öldürülmesi nedeniyle Türkiye ile İsrail arasında yaşanan gerginlik sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirilerine İsrail Başbakanı Netanyahu Twitter üzerinden 2. kez cevap verdi.

'ERDOĞAN KENDİSİNE YANIT VERİLMESİNE ALIŞIK DEĞİL AMA ALIŞMAYA BAŞLAMALI'

Netahyahu, "Erdoğan, kendisine yanıt verilmesine alışkın değil. Ama buna alışmaya başlamalı. Kuzey Kıbrıs'ı işgal eden, Kürt topraklarına yayılan ve Afrin'de sivilleri katleden biri bize ahlak ve değerler üzerine vaaz veremez" diye tweet attı.

İsrail'e karşı eleştirilerini dün de sürdüren Erdoğan, hem Gazze sınırındaki olaylar hem de Netanyahu'nun Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik sözlerine şu ifadelerle tepki göstermişti:

"Ey Netanyahu, sen işgalcisin. Sen işgalci olarak o topraklarda bulunuyorsun. Aynı zamanda sen bir teröristsin. Zira o mazlum Filistinlilere sizin yaptıklarınızı tarih kaydediyor. Bunu hiçbir zaman unutmayacaklar, unutmayacağız. İnanıyorum ki İsrail halkı da senden rahatsız."

NETENYAHU'DAN CEVAP

Netanyahu ise Erdoğan'ın bu sözlerinden önce Twitter'dan, "Dünyanın en ahlaklı ordusu yıllardır ayrım gözetmeksizin sivil nüfusu bombalayanlardan ahlak dersi alacak değil. Öyle görünüyor ki 1 Nisan'ı Ankara'da böyle kutluyorlar" mesajını yazmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze erdoğan Netenyahu Filistin Twitter

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