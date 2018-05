İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan küstah sözler!

Gazze sınırında geçen cuma gerçekleşen 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde' 17 Filistinli'nin İsrailli askerleri tarafından öldürülmesi nedeniyle Türkiye ile İsrail arasında yaşanan gerginlik sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirilerine İsrail Başbakanı Netanyahu Twitter üzerinden 2. kez cevap verdi.

'ERDOĞAN KENDİSİNE YANIT VERİLMESİNE ALIŞIK DEĞİL AMA ALIŞMAYA BAŞLAMALI'



Netahyahu, "Erdoğan, kendisine yanıt verilmesine alışkın değil. Ama buna alışmaya başlamalı. Kuzey Kıbrıs'ı işgal eden, Kürt topraklarına yayılan ve Afrin'de sivilleri katleden biri bize ahlak ve değerler üzerine vaaz veremez" diye tweet attı.

İsrail'e karşı eleştirilerini dün de sürdüren Erdoğan, hem Gazze sınırındaki olaylar hem de Netanyahu'nun Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik sözlerine şu ifadelerle tepki göstermişti:

Netanyahu is the PM of an apartheid state that has occupied a defenseless people's lands for 60+ yrs in violation of UN resolutions.



He has the blood of Palestinians on his hands and can't cover up crimes by attacking Turkey.



Want a lesson in humanity? Read the 10 commandments.