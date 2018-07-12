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İsrail Başbakanı: Bizden size zarar gelmez

DÜNYA HABERLERİ  | 12.07.2018 11:32 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Rusya'ya, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı devirmeye niyetli olmadığını ancak Rusların da İran güçlerini Suriye'den çıkmaya ikna etmesi gerektiğini söylediği bildirildi.

İsrail Başbakanı: Bizden size zarar gelmez

Üst düzey bir İsrail yetkilisi, Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu mesajı, İsrail'in sınırını ihlal eden bir Suriye insansız hava aracını (drone) dün vurarak düşürmesinden birkaç saat önce verdiğini söyledi. Bu gelişme, Suriye ile İsrail arasındaki sınırın ne denli hassas olduğunu gösteriyor.

Suriye ordusunun, 1967 yılında İsrail'in Suriye'den aldığı Golan Tepeleri yakınındaki operasyonlarını artırmasından bu yana İsrail ordusu yüksek hazırlık durumuna geçti.

İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgal ettikten sonra ilhak etmesi, uluslararası toplum tarafından hiçbir zaman tanınmadı.

İsrail, Esad'ın Hizbullah ve İranlı müttefik güçlerinin İsrail sınırı yakınında konuşlanmasına izin vermesinden ya da Suriye ordusunun 1974 tarihli Golan'ın askeri güçlerden arındırılması anlaşmasını hiçe saymasından korkuyor.

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Adının açıklanmasını istemeyen İsrail yetkilisi, "Rusların istikrarlı bir Esad rejiminden, bizim ise İran'ın Suriye'den çıkarılmasından çıkarımız var. Bunlar çatışabilir de, birbiriyle uyumlu hale de getirilebilir" dedi.

Yetkili Netanyahu'nun Moskova'da bulunduğu sırada Putin'e "Biz Esad rejimine karşı adım atmayacağız" dediğini söyledi ancak Netanyahu'nun sözcüsü David Keyes bunu yalanladı.

İsrail'in Suriye politikası sorulan Keyes, "Biz bu iç savaşa karışmıyoruz. Bize karşı eyleme geçen herkese karşı da biz harekete geçeriz" dedi.

İsrail, Suriye'ye ait keşif maksatlı kullanılan silahsız bir insansız hava aracının dün İsrail hava sahasına girdiğini ve bir Patriot füzesiyle vurularak imha edildiğini açıkladı. İsrail yetkilisi, Rusya'nın İran güçlerinin, İsrail işgali altındaki Golan'dan uzaklaştırılması ve bu bölgeden 80 km uzakta konuşlanmaları için çaba gösterdiğini söyledi. Ancak bu, İsrail'in hem İran güçleri hem de Tahran'dan
destek alan militanların tamamen bölgeden çekilmeleri talebi karşısında çok yetersiz kalıyor.

Rus yetkililer bu konuda bir açıklama yapmadılar.

Rusya, 2015 yılında Suriye iç savaşına Esad'dan yana müdahil olduktan sonra, İsrail'in Suriye'deki İran ve Hizbullah güçlerine giden silah konvoylarına ya da bu güçlerin bölgedeki hareketlerine yönelik düzinelerce hava saldırısına göz yumdu.

Ancak Rusya, Esad'ın hedef alınmasını istemediğini de açıkça belli ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
israil Başbakan Beşar Esad Binyamin Netanyahu İRAN Suriye Moskova

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
AKP hükümetleri bu İSRAİL'in GOLAN TEPELERİNİN İŞGALİNİ ZIMNİ OLARAK KABUL ETTİĞİNİ HATIRLIYORUM.
sen alzheimer mi oldun.. kafana şasisi düştü..beyin pert..
@ilhansafa seçimler bittiği halde rüya hali devam ediyor.
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