İsrail Başbakanı: Bizden size zarar gelmez

Üst düzey bir İsrail yetkilisi, Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu mesajı, İsrail'in sınırını ihlal eden bir Suriye insansız hava aracını (drone) dün vurarak düşürmesinden birkaç saat önce verdiğini söyledi. Bu gelişme, Suriye ile İsrail arasındaki sınırın ne denli hassas olduğunu gösteriyor.

Suriye ordusunun, 1967 yılında İsrail'in Suriye'den aldığı Golan Tepeleri yakınındaki operasyonlarını artırmasından bu yana İsrail ordusu yüksek hazırlık durumuna geçti.

İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgal ettikten sonra ilhak etmesi, uluslararası toplum tarafından hiçbir zaman tanınmadı.

İsrail, Esad'ın Hizbullah ve İranlı müttefik güçlerinin İsrail sınırı yakınında konuşlanmasına izin vermesinden ya da Suriye ordusunun 1974 tarihli Golan'ın askeri güçlerden arındırılması anlaşmasını hiçe saymasından korkuyor.

Adının açıklanmasını istemeyen İsrail yetkilisi, "Rusların istikrarlı bir Esad rejiminden, bizim ise İran'ın Suriye'den çıkarılmasından çıkarımız var. Bunlar çatışabilir de, birbiriyle uyumlu hale de getirilebilir" dedi.