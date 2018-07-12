İsrail Başbakanı: Bizden size zarar gelmez

Üst düzey bir İsrail yetkilisi, Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu mesajı, İsrail'in sınırını ihlal eden bir Suriye insansız hava aracını (drone) dün vurarak düşürmesinden birkaç saat önce verdiğini söyledi. Bu gelişme, Suriye ile İsrail arasındaki sınırın ne denli hassas olduğunu gösteriyor.
Suriye ordusunun, 1967 yılında İsrail'in Suriye'den aldığı Golan Tepeleri yakınındaki operasyonlarını artırmasından bu yana İsrail ordusu yüksek hazırlık durumuna geçti.
İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgal ettikten sonra ilhak etmesi, uluslararası toplum tarafından hiçbir zaman tanınmadı.
İsrail, Esad'ın Hizbullah ve İranlı müttefik güçlerinin İsrail sınırı yakınında konuşlanmasına izin vermesinden ya da Suriye ordusunun 1974 tarihli Golan'ın askeri güçlerden arındırılması anlaşmasını hiçe saymasından korkuyor.
Adının açıklanmasını istemeyen İsrail yetkilisi, "Rusların istikrarlı bir Esad rejiminden, bizim ise İran'ın Suriye'den çıkarılmasından çıkarımız var. Bunlar çatışabilir de, birbiriyle uyumlu hale de getirilebilir" dedi.
Yetkili Netanyahu'nun Moskova'da bulunduğu sırada Putin'e "Biz Esad rejimine karşı adım atmayacağız" dediğini söyledi ancak Netanyahu'nun sözcüsü David Keyes bunu yalanladı.
İsrail'in Suriye politikası sorulan Keyes, "Biz bu iç savaşa karışmıyoruz. Bize karşı eyleme geçen herkese karşı da biz harekete geçeriz" dedi.
İsrail, Suriye'ye ait keşif maksatlı kullanılan silahsız bir insansız hava aracının dün İsrail hava sahasına girdiğini ve bir Patriot füzesiyle vurularak imha edildiğini açıkladı. İsrail yetkilisi, Rusya'nın İran güçlerinin, İsrail işgali altındaki Golan'dan uzaklaştırılması ve bu bölgeden 80 km uzakta konuşlanmaları için çaba gösterdiğini söyledi. Ancak bu, İsrail'in hem İran güçleri hem de Tahran'dan
destek alan militanların tamamen bölgeden çekilmeleri talebi karşısında çok yetersiz kalıyor.
Rus yetkililer bu konuda bir açıklama yapmadılar.
Rusya, 2015 yılında Suriye iç savaşına Esad'dan yana müdahil olduktan sonra, İsrail'in Suriye'deki İran ve Hizbullah güçlerine giden silah konvoylarına ya da bu güçlerin bölgedeki hareketlerine yönelik düzinelerce hava saldırısına göz yumdu.
Ancak Rusya, Esad'ın hedef alınmasını istemediğini de açıkça belli ediyor.
MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
Yazar Emrah Serbes'e 13 yıl 4 ay hapis!
Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...
Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!
Adnan Oktar ile ilgili mide bulandıran iddia!
İYİ Parti'den 'Gültekin Uysal' açıklaması
15 yaşındaki kız bir anda komaya girdi! Ailesi nedenini öğrenince şok geçirdi
Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu
Hem kanser, hem hamile olduğunu öğrendi! Aldığı karar şoke etti
Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!
Galaxy S9 fiyatında büyük indirim!
Okuyucu Yorumları 3 yorum