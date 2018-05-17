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İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki katliamı tavuk dansı yaparak kutladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.05.2018 17:07 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Netanyahu, pazartesi günü İsrail polisinin yaptığı katliamın ardından kameralar karşısına çıktı. Netanyahu, Eurovision 2018'i kazanan Netta Barzilai ile "tavuk dansı" yaptı.

Gazze sınırındaki Filistinli göstericilerin üzerine ateş açarak 62 kişinin ölümüne sebep olan İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu dün kameralar karşısında yaptığı dansla tepki topladı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu Eurovizyon’u kazanan Netta Barzilai ile bir araya geldi. Netanyahu, şarkıcıyla sohbet ettikten sonra kameralar karşısına çıkarak Barzilai ile birlikte 'tavuk dansı' yaptı.

Netanyahu’nun bu hareketi sosyal medya ve İsrail’de büyük tepki çekti.

netanyahu tavuk dansı

İRLANDALI ŞARKICIDAN TARİHİ ÇAĞRI: İSRAİL'DEN BAŞKA BİR ÜLKEYE TAŞINMALI

Eurovision Şarkı Yarışması'nın 1994 yılındaki kazananı İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan, Eurovision'un İsrail'den başka bir ülkeye taşınması çağrısında bulunarak, "Onlar bu kararı almazsa bence biz (İrlanda) oraya gitmeme kararı almalıyız." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Netta israil Eurovision toy katliam Netanyahu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
eleman zaten tavuğa benziyor
YERYÜZÜNDE Kİ ŞEYTANIN OĞLUNDAN BİRİSİDE BU... AH FİLİSTİN NEDEN SATTINIZ TOPRAĞINIZI, BUNLAR BİZLERE DERS OLSUN, VATAN TOPRAĞI SATILIRSA SONUÇLAR HEMEN ORTAYA ÇIKMAZ GELECEK NESİL ÇEKER ACISINI... İBRET ALALIM PARA UĞRUNA GELECEĞİMİZİ SATMAYALIM, EY TÜRK TİTRE VE KENDİNE DÖN...
kaçışlarının provasını yapıyorlar
meral abla kazanırsa oda bu danstan yapacakmış
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