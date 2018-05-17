İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki katliamı tavuk dansı yaparak kutladı!

Gazze sınırındaki Filistinli göstericilerin üzerine ateş açarak 62 kişinin ölümüne sebep olan İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu dün kameralar karşısında yaptığı dansla tepki topladı.
İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu Eurovizyon’u kazanan Netta Barzilai ile bir araya geldi. Netanyahu, şarkıcıyla sohbet ettikten sonra kameralar karşısına çıkarak Barzilai ile birlikte 'tavuk dansı' yaptı.
????????????@NettaBarzilai pic.twitter.com/3cQtS6yNio— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 16 Mayıs 2018
Netanyahu’nun bu hareketi sosyal medya ve İsrail’de büyük tepki çekti.
İRLANDALI ŞARKICIDAN TARİHİ ÇAĞRI: İSRAİL'DEN BAŞKA BİR ÜLKEYE TAŞINMALI
Eurovision Şarkı Yarışması'nın 1994 yılındaki kazananı İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan, Eurovision'un İsrail'den başka bir ülkeye taşınması çağrısında bulunarak, "Onlar bu kararı almazsa bence biz (İrlanda) oraya gitmeme kararı almalıyız." dedi.
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