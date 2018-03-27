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İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2018 22:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İsrail medyası, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun yüksek ateş şikayetiyle acil olarak Hadassah Sağlık Merkezi'ne götürüldüğünü ve muayane edildiğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Netanyahu Benyamin Netanyahu Hadassah Sağlık Merkezi

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