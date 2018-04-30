İsrail Başbakanı Netanyahu: İran atom bombası yapıyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, basın toplantısı düzenleyerek canlı yayında İran’la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Netanyahu, düzenlediği toplantıda İran’ın nükleer programı hakkında yalan söylediğini iddia etti.

İran'ın gizli nükleer silah faaliyetlerine dair ellerinde yeni ve somut deliller olduğunu öne süren Netanyahu, İran'ın nükleer arşivinin kopyalarını ele geçirdiklerini iddia etti.

"ELİMİZDEKİ YARIM TON BELGE KANITLIYOR"

İsrail lideri, İran yönetiminin daha önce hiç nükleer silah geliştirmeye çalışmadığını savunduğunu, ama ele geçirdikleri yarım ton İran belgesinin geçmiş nükleer silah programlarını kanıtladığını öne sürdü.

"İRAN ATOM BOMBASI GELİŞTİRİYOR"

Netanyahu'nun iddiasına göre İran, atom bombası yapabilecek kapasiteye geldi. İsrail Başbakanı "İran’ın atom bombası çalışmaları yaptığına dair elimizde kanıt var" dedi.



