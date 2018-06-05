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Netenyahu İran konusunda Merkel'i ikna edemedi

DÜNYA HABERLERİ  | 05.06.2018 02:00 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a karşı sert siyaset izlenmesi konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ikna edemedi.

Netenyahu İran konusunda Merkel'i ikna edemedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Berlin'de gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Almanya'nın İran ile yapılan nükleer anlaşmayı desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

İkili ilişkilerin yanında bölgesel görüşmeleri de ele aldıklarını dile getiren Merkel, İran ile nükleer anlaşmanın faydalı ve kullanışlı olup olmaması konusunda mevkidaşıyla aynı fikirde olmadıklarına dikkati çekti. Merkel, ''İran anlaşmasıyla şeffaflık sahibi olundu. Yoksa İran atom bombası üretmenin bir önceki aşamasındaydı. Bizim pozisyonumuz bu şekilde.'' ifadesini kullandı.

Merkel, İran'ın Yemen ve Suriye'deki faaliyetleriyle balistik füze programını eleştirerek, İran'ın özellikle İsrail'e yakın bölgelerden geri çekilmesi için diplomatik girişimlerin süreceğini belirtti. ''İran'ın bölgedeki etkileri endişe verici'' diyen Almanya Başbakanı, İsrail'in İran ile ilgili sunduğu kanıtların da Uluslararası Atom Enerji Kurumunca (IAEA) incelemesinden yana olduğunu belirtti.

Merkel, Almanya'nın neden Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımadığının sorulması üzerine, ''Almanya olarak iki devletli çözümden yana olduğumuzu yineledik. İki Almanya birleştiğinde uluslararası toplumca kabul gören anlaşmaya binaen başkent belirlendi. Ancak iki ülke arasında çözüm anlaşması olursa bu mümkün.'' dedi.

Merkel ayrıca Almanya ve İsrail hükümetleri arasında 4 Ekim'de İsrail'de ortak toplantı yapma konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

binyaminnetanyahu

HAMANEY'E CEVAP

Netanyahu da dünyanın günümüzde karşılaştığı en büyük sorunun radikal dinci militan gruplar olduğunu ve bunların nükleer silah yapma çabası içinde olduklarını iddia etti. Netanyahu, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "İsrail'in, temizlenmesi gereken bir kanser tümörü" olduğunu savunan sözlerini eleştirdi.

  1. yüzyılda birilerinin İsrail'i ortadan kaldıracağını söylemesinin çok şaşırtıcı olduğunu ifade eden Netanyahu, "İran, ortadan kaldırılmamız çağrısında bulunuyor. Bu soykırımı gerçekleştirmek için de nükleer silahlara sahip olmak istiyor. Biz bunun gerçek olduğunu biliyoruz." dedi.

Almanya ile çok sıkı ve sağlam temellere dayalı ilişkileri olduğunu vurgulayan Netanyahu, İran'ın nükleer silah ürettiğine dair gizli arşivlerden çıkardıkları ve IAEA'ya sundukları belgeleri Alman uzmanlara da verdiklerini söyledi.

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NETANYAHU PROTESTO EDİLDİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin'de görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu protesto edildi.

Netanyahu’nun Merkel ile bir araya gelmesinden önce bir grup gösterici görüşmenin yapılacağı Başbakanlık binasının karşısındaki Federal Meclisin önünde toplandı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri sırasında protestocular "Filistin’e özgürlük", "Netanyahu hoş gelmedi" ve “Göreceksin mülteciler dönecek" şeklinde sloganlar attı.
Protestocular Filistin bayrakları ile Gazze sınırında gönüllü hemşirelik yapan ve İsrail askerlerince öldürülen Rezzan Neccar’ın fotoğraflarının yanı sıra üzerinde "Cennette rahat uyu Rezzan Neccar. Filistin’e özgürlük" yazan pankart taşıdı.

Gösteriye katılan 26 yaşındaki Burhan Yassin, Filistin’de her gün Filistinlilerin öldürüldüğünü ve tutuklandığını belirterek, böyle bir durumda Netanyahu'nun Avrupa'da siyasi liderlerce kabul edilip, görüşmeler yapılmasına Filistinlilerin tepki gösterdiğini belirtti.
Netanyahu’nun Berlin’de daha fazla Filistinliyi öldürmek için para ve silah istemeye geldiğini savunan Yassin, “Bu bir felaket ve kabul edilebilir bir durum değil." dedi.

Merkel-Netanyahu görüşmesinin sonuna kadar gösteriyi sürdüren protestocular daha sonra olaysız dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
israil Binyamin Netanyahu İRAN Angela Merkel Almanya

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