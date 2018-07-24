İsrail'den Türkiye için skandal 'karanlık diktatörlük' açıklaması

Erdoğan partisinin bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Filistinlilerin üzerine tank ve topla giden İsrail, terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi... İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen Yahudi ulus devlet kanunu İsrail'in en siyonist, faşist ve ırkçı devlet olduğunun ispatıdır" demişti.
Erdoğan ayrıca İsrail konusunda şunları söyledi:
Filistinlilerin üzerine tank ve topla giden İsrail, terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi
İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen Yahudi ulus devlet kanunu İsrail'in en siyonist, faşist ve ırkçı devlet olduğunun ispatıdır
Hitler'in ruhu İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır
Bu, tüm Yahudileri tehlikeye atan bir adımdır
İsrail'in attığı bu adımla kalmayacağını ve bölgeyi/dünyayı kana ve acıya boğacağını varsaymamız gerekiyor
Erdoğan'a karşılık veren Netanyahu, "Erdoğan Suriyelileri ve Kürtleri katletmekte, kendi halkından binlerce kişiyi hapse atmaktadır. Bu büyük demokratın Ulus Devlet Yasası'nı eleştirisi yapılabilecek en büyük iltifattır" dedi.
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