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İsrail'den Türkiye için skandal 'karanlık diktatörlük' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 24.07.2018 13:52 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'in faşist ve ırkçı bir ülke olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a cevap vererek, Türkiye'nin Erdoğan yönetiminde "karanlık bir diktatörlüğe" dönüştüğünü ifade etti.

İsrail'den Türkiye için skandal 'karanlık diktatörlük' açıklaması

Erdoğan partisinin bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Filistinlilerin üzerine tank ve topla giden İsrail, terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi... İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen Yahudi ulus devlet kanunu İsrail'in en siyonist, faşist ve ırkçı devlet olduğunun ispatıdır" demişti.

Erdoğan ayrıca İsrail konusunda şunları söyledi:

  • Filistinlilerin üzerine tank ve topla giden İsrail, terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi

  • İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen Yahudi ulus devlet kanunu İsrail'in en siyonist, faşist ve ırkçı devlet olduğunun ispatıdır

  • Hitler'in ruhu İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır

  • Bu, tüm Yahudileri tehlikeye atan bir adımdır

  • İsrail'in attığı bu adımla kalmayacağını ve bölgeyi/dünyayı kana ve acıya boğacağını varsaymamız gerekiyor

  • Türkiye olarak bu uygulamalara karşı çıkmayı ve Filistinlilerin yanında yer almayı sürdüreceğiz*

Erdoğan'a karşılık veren Netanyahu, "Erdoğan Suriyelileri ve Kürtleri katletmekte, kendi halkından binlerce kişiyi hapse atmaktadır. Bu büyük demokratın Ulus Devlet Yasası'nı eleştirisi yapılabilecek en büyük iltifattır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Netanyahu erdoğan diktatörlük Türkiye

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