İsrail Başbakanı Saatlerce Sorguya Çekildi

İsrail polisi bir dizi yolsuzluk iddiası nedeniyle Başbakan Benyamin Netanyahu’yu sorguya çekti.

Polis, Netanyahu’nun birkaç saat boyunca sorguya çekildiğini belirtti ancak sorgulamanın içeriğiyle ilgili ayrıntı vermedi.

Yetkililer geçtiğimiz aylarda Netanyahu’yu birkaç kez sorguya çekmişti. Son sorgulamanın ülkenin telekom deviyle ilgili bir davadan kaynaklandığı sanılıyor.

Netanyahu’ya yakın iki kişi Bezeq Telekom şirketi için yüzmilyonlarca dolarlık kar getirecek yasal düzenlemeleri teşvik ettikleri şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Bunun karşılığında Bezeq’in yan haber sitesi Walla’nın, Netanyahu’yla hakkında övgü dolu haberler yaptığı iddia edilmişti.

Netanyahu, hakkındaki iddiaları reddediyor.

