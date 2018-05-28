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İsrail basınından, Türkiye'ye teslimi planlanan F-35'lerle ilgili krizi tırmandıracak iddia!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.05.2018 09:31 | Son Güncelleme

Türkiye'ye teslimatı planlanan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili olarak İsrail medyasında kriz çıkarabilecek bir iddia ortaya atıldı. Haaretz gazetesinin haberinde İsrail'in ABD'li yetkililerle görüşecek, uçakların kapasitesini yükseltecek teknolojinin verilmesini engellemeyi amaçladığı öne sürüldü.

İsrail basınından, Türkiye'ye teslimi planlanan F-35'lerle ilgili krizi tırmandıracak iddia!

İsrail basınından Haaretz'e konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, İsrail'in F-35'lere sahip tek Ortadoğu ülkesi olmayı hedeflediğini ve bu nedenle Türkiye'ye gönderilecek F-35'ler konusunda ABD ile yakın temas halinde olduğunu bildirdi.

HEDEF TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, yetkili, F-35'e ilişkin detayların diğer ülkelere sızmasından ve İsrail ordusunun bölgesel rekabetleri nedeniyle F-35'lerin kapasitesinin yükseltilmesi konusunun Türkiye ile paylaşılmasının önüne geçmek istediklerini aktardı.

ABD ve İsrail arasında söz konusu görüşmelerin merkezinde F-35'lerin kapasitesinin yükseltilmesine ilişkin teknoloji transferi bulunuyor. İsrail, ABD ile görüşmeleri resmi olarak reddetse de Türkiye'ye gönderilecek F-35'lerin teslimatı konusunu yakından takip ettiği biliniyor.

'ÖNÜNE GEÇMEK GÜÇ'

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yetkililer, Türkiye'nin F-35'lerin üretimine yatırım yapan az sayıda ülkeden biri olmasına nedeninyle Türkiye'ye 100 F-35'in teslimatının önüne geçmenin oldukça güç söylüyor.


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Anahtar Kelimeler:
israil Türkiye F-35 ABD f-35 savaş uçağı

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