İsrail Cumhurbaşkanı Yunanistan’ı ziyaret ediyor

Io Chokona / Atina, 28 Ocak (DHA) - İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin Yunanistan'ı ziyaret ediyor. Rivlin, dün Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleytherios Venizelos Havaalanı'nda yetkililerce karşılandı.
İsrail Cumhurbaşkanı'nın ziyareti kapsamında güvenlik tedbirleri gereği Rivlin'in geçtiği yollar trafiğe kapatılırken, Syntagma Meydanı'nda bulunan otelinin etrafı polis çemberine alındı. Yunanistan ziyareti kapsamında Rivlin, Pazartesi sabahı Meçhul Asker Anıtına çelenk sunduktan sonra Cumhurbaşkanlık Konağı'nda Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile bir araya geldikten sonra Maksimu Konağı'nda Başbakan Aleksis Çipras ile görüşecek.
Rivlin ayrıca Selanik'te kurulacak olan Holokost Müzesi'nin temel taşını koymak üzere Salı günü Başbakan Aleksis Çipras eşliğinde Selanik'e gidecek ve Çarşamba günü ise Yunanistan'ın Pire kentinde yer alan Pire Üniversitesinin fahri profesörü ilan edilecek.
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