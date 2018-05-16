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İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.05.2018 12:17 | Son Güncelleme

Reuters'ın son dakika haberine göre, İsrail, Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

Gazze'deki katliam nedeniyle önceki gün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Büyükelçi Naeh'e ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirilmişti. Ankara'dan tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Naeh, Atatürk Havalimanı'nda uçuş saatini bekledi.

Naeh, VIP Salonu'nu kullanmayarak Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde yolcuların kullandığı alanda bekledi. 205 numaralı salonda sıraya girerek özel yer hizmetleri firması tarafından rutin kontrollerden geçirilen Naeh uçağa gidişte kendisini görüntüleyen gazetecilere de selam verdi.

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TÜRK BÜYÜKELÇİ, İSRAİL DIŞİŞLERİ'NDE

Naeh'in Türkiye'de ayrılmasının ardından Türkiye Tel Aviv büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

WASHINGTON BÜYÜKELÇİSİ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Trump yönetiminin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasıyla birlikte istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye çağrılan Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. THY'nin tarifeli seferiyle Washington'dan İstanbul'a gelen Kılıç, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'de yeni bir insanlık dramı yaşandığını vurgulayan Kılıç, "Bu olayların bu noktaya geleceğini, Amerikan yönetiminin büyükelçiliği taşıma kararının çok daha öncesinden başlamak üzere bizler Amerikan makamlarına iletmeye çalıştık. Aklı selim doğrultusundaki bu mesajlar maalesef çok fazla dikkate alınmadı ve sonuçta Kudüs konusunda tarihi gerçeklere uymayan, üç din açısından Kudüs'ün taşıdığı önemi hiç dikkate almayana, bölgesel hassasiyetleri bütünüyle gözardı eden bu karar alındı. Sonuçta görüyorsunuz yaşanan dram ile karşı karşıyayız. Biz bu alınan kararın ne Amerika'nın ne İsrail'in çıkarlarına hizmet etmeyeceğini, bölgede yeni ihtilaflara yol açabileceğini ifade ettik. Maalesef bu iç saiklerle alınmış olan karar uygulamaya konuldu. Ne acıdır ki özel bir gün seçildi bu kararın uygulanması için. Şehitler veriliyor" ifadelerini kullandı.

Afrin'de Türkiye'nin teröre karşı yürüttüğü operasyon sırasında sivil kayıplar konusunda çağrı yapanların, dün yaşananlara karşı sessiz kaldığını belirten Kılıç, "Kimse bu insani dramın karşısında şiddetle durmuyor. Bu çerçevede hükümetimiz tarafından danışmalarda bulunmak üzere çağrıldım. Tel Aviv büyükelçimiz de burada anladığım kadarıyla" diye konuştu.

Kılıç, hükümet yetkililerine Washington'da alınan kararın arkasında yatan nedenleri ve Amerikan hükümetinin önümüzdeki dönemde neler yapmayı düşündüğü konusunda görüşlerini anlatacağını vurguladı.

Büyükelçi Kılıç "bundan sonra nasıl adımlar atılabilir" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Alınacak karar hükümetimizin kararıdır. Sayın Dişleri bakanımız Başkan Trump'un yemin törenine de katıldı biliyorsunuz. Bu alınan karar o tarihlerde dillendirilmeye başlanmıştı. Sayın bakanımız o tarihte temas ettiği tüm muhataplarına bu kararın ne kadar yanlış olacağını anlatmıştı. Devam eden süreçte biz de anlattık ama iç politik saiklerle alınan karar bir günde yürürlüğüne konuldu ve bu noktaya geldik"

KUDÜS KRİZİ

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.

Tüm tepkilere rağmen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği dün düzenlenen törenle Kudüs'e taşındı.

İsrail askerleri, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 60'dan fazla Filistinliyi şehit edip 2 binden fazla Filistinliyi yaraladı.

Muhabir: Tuğçenur Yılmaz


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Türkiye israil Kudüs Filistin

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Dolar durdurulamıyor insanlar perişan seçimler daha erkene alınsın!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
haydi bakalım kabadayı hükümetimiz misilleme bekliyoruz
Çok büyük bir kriz geliyor
seçimler daha erkene çekilmeli
kapı dışarı edecektir..tayyibe misilleme.bütün dünya israili kınıyor.doğruda yapıyorlar.ama bizimki kadar yaygara yapıp kendini dünya hakimi sanan başka lider varmı.bob başkanıydı,hadi gidip orda duruma el atsa ya.. tabii yerse....
Seçimlerde Akape ve Tayyip iktidar olursa vah vah. vay ülkenin haline .
neden geri çekmedik de kovulmayı bekledik, ülkeyi bitirdin sayın recep tayyip erdoğan, ekonomi çöktü, ülkemizin dünyadaki güveni sıfırlandı, bu saten sonra iflaslar, intiharlar başlarsa vebali boynunuza
yahu ne büyütüyorsunuz...israil bizim kankamız....adam başı 1 milyon dolar ister anlaşırız...mavi marmarayı hatırlayın..
Bütün dünya bakarken İsrail’e ayar verdi, fakat bazı çekemeyenler saptırıyorlar
İsrail ile ticari ilişkilerimiz durdurulsun önergesi yine AKP'liler tarafından kabul edilmemiş.Her zaman ki gibi AKP zihniyeti,tavşan KAÇ,tazı TUT..
tl geberdi gitti nasil durdurulamiyor bu doviz artisi
Erdoğan ne zaman İsrail e Büyük Elçi atamış. Suriye yi yıkıp İsrail in doğu kanatını zayıflatmaya çalışan Sayın Erdoğan,İsrail den yana mısın yoksa.
israilin çakalları iş başında.
DİKKAT ETTİNİZ Mİ,NE ZAMAN SEÇİM VARSA İSRAİL AKP.NİN YANINDA YER ALIYOR.AMAN AKP.GİTMESİN ÇÜNKİ AKP.İLE YAPACAK ÇOK İŞLERİ VAR..ÖRNEĞİN SEÇİMLER YAKLAŞTIKCA OY İÇİN SUNİ BİR KAVGA YARATIYORLAR,VE TAYYİP'TE İSRAİL.'VER YANSIN EDİYOR..BAKIN ARKADAŞLAR 2017 YILINDA İSRAİL'LE TİCARET HACMİMİZ 5 MİLYAR DOLAR VE DENİZ NAKLİYAT İŞLERİNİ DE RTE.NİN OĞLU BİLAL ERDOĞAN'NIN GEMİLERİ YAPIYOR..ŞİMDİ ANLADINIZ MI..TABİ AKP.Lİ DIŞINDA HERKES ANLADI..
hakettiklerinin milyonda biri bile değil daha daha fazlasını sabırla bekliyoruz
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