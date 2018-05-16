İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

Gazze'deki katliam nedeniyle önceki gün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Büyükelçi Naeh'e ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirilmişti. Ankara'dan tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Naeh, Atatürk Havalimanı'nda uçuş saatini bekledi.
Naeh, VIP Salonu'nu kullanmayarak Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde yolcuların kullandığı alanda bekledi. 205 numaralı salonda sıraya girerek özel yer hizmetleri firması tarafından rutin kontrollerden geçirilen Naeh uçağa gidişte kendisini görüntüleyen gazetecilere de selam verdi.
TÜRK BÜYÜKELÇİ, İSRAİL DIŞİŞLERİ'NDE
Naeh'in Türkiye'de ayrılmasının ardından Türkiye Tel Aviv büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
WASHINGTON BÜYÜKELÇİSİ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
Trump yönetiminin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasıyla birlikte istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye çağrılan Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. THY'nin tarifeli seferiyle Washington'dan İstanbul'a gelen Kılıç, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gazze'de yeni bir insanlık dramı yaşandığını vurgulayan Kılıç, "Bu olayların bu noktaya geleceğini, Amerikan yönetiminin büyükelçiliği taşıma kararının çok daha öncesinden başlamak üzere bizler Amerikan makamlarına iletmeye çalıştık. Aklı selim doğrultusundaki bu mesajlar maalesef çok fazla dikkate alınmadı ve sonuçta Kudüs konusunda tarihi gerçeklere uymayan, üç din açısından Kudüs'ün taşıdığı önemi hiç dikkate almayana, bölgesel hassasiyetleri bütünüyle gözardı eden bu karar alındı. Sonuçta görüyorsunuz yaşanan dram ile karşı karşıyayız. Biz bu alınan kararın ne Amerika'nın ne İsrail'in çıkarlarına hizmet etmeyeceğini, bölgede yeni ihtilaflara yol açabileceğini ifade ettik. Maalesef bu iç saiklerle alınmış olan karar uygulamaya konuldu. Ne acıdır ki özel bir gün seçildi bu kararın uygulanması için. Şehitler veriliyor" ifadelerini kullandı.
Afrin'de Türkiye'nin teröre karşı yürüttüğü operasyon sırasında sivil kayıplar konusunda çağrı yapanların, dün yaşananlara karşı sessiz kaldığını belirten Kılıç, "Kimse bu insani dramın karşısında şiddetle durmuyor. Bu çerçevede hükümetimiz tarafından danışmalarda bulunmak üzere çağrıldım. Tel Aviv büyükelçimiz de burada anladığım kadarıyla" diye konuştu.
Kılıç, hükümet yetkililerine Washington'da alınan kararın arkasında yatan nedenleri ve Amerikan hükümetinin önümüzdeki dönemde neler yapmayı düşündüğü konusunda görüşlerini anlatacağını vurguladı.
Büyükelçi Kılıç "bundan sonra nasıl adımlar atılabilir" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
"Alınacak karar hükümetimizin kararıdır. Sayın Dişleri bakanımız Başkan Trump'un yemin törenine de katıldı biliyorsunuz. Bu alınan karar o tarihlerde dillendirilmeye başlanmıştı. Sayın bakanımız o tarihte temas ettiği tüm muhataplarına bu kararın ne kadar yanlış olacağını anlatmıştı. Devam eden süreçte biz de anlattık ama iç politik saiklerle alınan karar bir günde yürürlüğüne konuldu ve bu noktaya geldik"
KUDÜS KRİZİ
ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.
Tüm tepkilere rağmen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği dün düzenlenen törenle Kudüs'e taşındı.
İsrail askerleri, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 60'dan fazla Filistinliyi şehit edip 2 binden fazla Filistinliyi yaraladı.
Muhabir: Tuğçenur Yılmaz
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