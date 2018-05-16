İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

Gazze'de yeni bir insanlık dramı yaşandığını vurgulayan Kılıç, "Bu olayların bu noktaya geleceğini, Amerikan yönetiminin büyükelçiliği taşıma kararının çok daha öncesinden başlamak üzere bizler Amerikan makamlarına iletmeye çalıştık. Aklı selim doğrultusundaki bu mesajlar maalesef çok fazla dikkate alınmadı ve sonuçta Kudüs konusunda tarihi gerçeklere uymayan, üç din açısından Kudüs'ün taşıdığı önemi hiç dikkate almayana, bölgesel hassasiyetleri bütünüyle gözardı eden bu karar alındı. Sonuçta görüyorsunuz yaşanan dram ile karşı karşıyayız. Biz bu alınan kararın ne Amerika'nın ne İsrail'in çıkarlarına hizmet etmeyeceğini, bölgede yeni ihtilaflara yol açabileceğini ifade ettik. Maalesef bu iç saiklerle alınmış olan karar uygulamaya konuldu. Ne acıdır ki özel bir gün seçildi bu kararın uygulanması için. Şehitler veriliyor" ifadelerini kullandı.

Afrin'de Türkiye'nin teröre karşı yürüttüğü operasyon sırasında sivil kayıplar konusunda çağrı yapanların, dün yaşananlara karşı sessiz kaldığını belirten Kılıç, "Kimse bu insani dramın karşısında şiddetle durmuyor. Bu çerçevede hükümetimiz tarafından danışmalarda bulunmak üzere çağrıldım. Tel Aviv büyükelçimiz de burada anladığım kadarıyla" diye konuştu.