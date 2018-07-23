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İsrail Davut Sapanı’nı İlk Kez Kullandı

23.07.2018 17:07 | Son Güncelleme

İsrail ilk defa Amerika-İsrail ortak yapımı bir füze önleme sistemini harekete geçirdi. İsrail bu adımı, Suriye’deki çatışmalar sırasında bazı roketlerin İsrail’e doğru gelmekte olduğunun düşünülmesi üzerine attı

İsrail Davut Sapanı’nı İlk Kez Kullandı

İsrail ilk defa Amerika-İsrail ortak yapımı bir füze önleme sistemini harekete geçirdi. İsrail bu adımı, Suriye’deki çatışmalar sırasında bazı roketlerin İsrail’e doğru gelmekte olduğunun düşünülmesi üzerine attı.

Davut Sapanı adlı sistemin amacı Hizbullah’ın orta menzilli füzelerine karşı koymak.

İsrail bu ay içinde de Suriye’den gelen insansız hava araçları nedeniyle iki farklı durumda Patriot füzeleri fırlatmıştı.

İsrail ordusu Suriye’den fırlatılan roketlerin tespit edilmesi üzerine iki önleyici füzenin fırlatıldığını kaydetti. Açıklamada, ölü ve yaralının olmadığı, roketlerin Suriye’ye düştüğü de belirtildi.

Olay nedeniyle İsrail’in kuzeyinde sirenler çaldı ve bölge halkı sığınaklara akın etti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir İsrail savunma yetkilisi, yüzlerce kilo taşıma kapasitesi bulunan karadan karaya iki SS-21 roketinin Suriye’den fırlatıldığının tespit edildiğini ve bunların İsrail’in kontrolündeki bölgeye doğru gittiğine inanıldığını söyledi.

Aynı yetkili, roketlerin hükümetle savaşan isyancıları muhtemelen hedef aldığını muhaliflerin ve İsrail’in kontrolündeki Golan Tepeleri’nin bir kilometer uzağına düştüğünü kaydetti.

Davut Sapanı, İsrail savunma şirketi Rafael’le Amerikan savunma şirketi Raytheon tarafından geliştirildi.

Rusya’dan heyet

Bu arada İsrail Rusya’dan önemli konuklar ağırlıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yla biraraya geliyor.

Görüşme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in isteği üzerine yapılıyor

11 Temmuz’da Putin’le Moskova’da görüşen Netanyahu, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ın 1974 tarihli Golan’da askerden arındırılmış bölgeyle ilgili anlaşmaya karşı gelerek İran ve Hizbullah yanlılarının bölgeye yerleştirmesinden endişe ettiğini belirtmişti.

Suriye’den tepki

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Miğferler’in bazı üyelerinin İsrail tarafından tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Bakanlık açıklamasında, Beyaz Miğferler üyelerinin Ürdün’e götürülmesinin “suç” olduğunu savundu. Şam, Beyaz Miğferler’i terörist grup olarak niteliyor.

Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, tahliyeyi “kaçakçılık operasyonu” olarak niteledi. Adını vermeyen yetkili, Amerika, İngiltere, Ürdün, Almanya ve Kanada’nın da işbirliği içinde olmasının bu ülkelerin örgütü desteklediğini gösterdiğini kaydetti.

Beyaz Miğferler’in 400’den fazla üyesi aileleriyle birlikte Suriye’de İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’ne çok yakın mesafedeki çatışmalardan kurtarılmaları için İsrail tarafından tahliye edilmişlerdi. Ürdün’de bekletilen grup üyelerinin Batılı ülkelere yerleştirilmesi planlanıyor.

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