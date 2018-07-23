İsrail Davut Sapanı’nı İlk Kez Kullandı

İsrail ilk defa Amerika-İsrail ortak yapımı bir füze önleme sistemini harekete geçirdi. İsrail bu adımı, Suriye’deki çatışmalar sırasında bazı roketlerin İsrail’e doğru gelmekte olduğunun düşünülmesi üzerine attı.

Davut Sapanı adlı sistemin amacı Hizbullah’ın orta menzilli füzelerine karşı koymak.

İsrail bu ay içinde de Suriye’den gelen insansız hava araçları nedeniyle iki farklı durumda Patriot füzeleri fırlatmıştı.

İsrail ordusu Suriye’den fırlatılan roketlerin tespit edilmesi üzerine iki önleyici füzenin fırlatıldığını kaydetti. Açıklamada, ölü ve yaralının olmadığı, roketlerin Suriye’ye düştüğü de belirtildi.

Olay nedeniyle İsrail’in kuzeyinde sirenler çaldı ve bölge halkı sığınaklara akın etti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir İsrail savunma yetkilisi, yüzlerce kilo taşıma kapasitesi bulunan karadan karaya iki SS-21 roketinin Suriye’den fırlatıldığının tespit edildiğini ve bunların İsrail’in kontrolündeki bölgeye doğru gittiğine inanıldığını söyledi.

Aynı yetkili, roketlerin hükümetle savaşan isyancıları muhtemelen hedef aldığını muhaliflerin ve İsrail’in kontrolündeki Golan Tepeleri’nin bir kilometer uzağına düştüğünü kaydetti.