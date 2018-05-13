İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada nerede olurlarsa olsunlar Filistinlilerin bulundukları yerde "milyonluk dönüş yürüyüşü"ne katılmaları çağrısında bulundu. Gazze Şeridi'nde uygulanan ablukanın kaldırılması talebini yineleyen Hamas, Filistin halkının sıkıntılarının sona erdirilmesi, yaptırımların durdurulmasının yanı sıra çocukların yiyeceği, hastaların tedavisi ve eğitimi üzerinden şantaj yapılmamasını istedi.

Komisyon, Filistin halkının özgürlük, bağımsızlık ve dönüş haklarının korunması amacıyla Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinliklerinin devam edeceğini bildirdiği açıklamada, "Filistin halkı, pazartesi günkü gösterilerde Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinliklerinin barışçıllığını koruyarak, tüm dünyaya ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kabul etmediğine ilişkin güçlü bir mesaj verecektir." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, Filistin İslami ve Ulusal Güçleri İzleme Komisyonu, Gazze'de yarın genel grev ilan edildiğini, hükümete bağlı ve özel tüm kurumlarda çalışmaların durdurulacağını duyurdu.

Gazze'de yarın ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını, bir gün sonra da Nekbe'nin 70. yılını protesto için gerçekleştirilecek "milyonluk yürüyüşün" hazırlıkları, Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü faaliyetleri çerçevesinde devam ediyor.

Hamas, Filistin halkının sabrının tükendiği ve bu sabrın abluka uygulayanlar karşında infilak edebileceği uyarısında bulunarak, ABD tarafından sunulan yüzyılın anlaşmasını mutlak suretle reddettiklerini aktardı.

HASTANELERE EK ÇADIRLAR

Filistin Sağlık Bakanlığı da muhtemel müdahaleler için hastaneler ve tedavi merkezlerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Gazze'deki hastanelerin çoğunun avlusunda, çadırlar kurularak ek yataklar yerleştirildi.

Gazze'nin en büyük hastanesi Şifa'nın ameliyathane birimi sorumlusu Mervan Ebu Sade, AA muhabirine yaptığı açıklamada 30 yataklık ek çadırın yanı sıra hastanedeki 15 ameliyathanede hazırlıkların hızla tamamlanmaya çalışıldığına ancak bazı tıbbi malzemelerin eksik olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi Basın Sözcüsü Süheyr Zakkut, sağlık çalışanlarına destek amacıyla iki cerrahın Gazze'ye geldiğini belirtti.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının da çeşitli hazırlıklar yürüttüğü, tüm güvenlik birimlerinin halkın hizmetinde olduğu kaydedildi.

Geçen haftadan itibaren Gazze'deki gelişmeleri görüntülemek amacıyla onlarca basın mensubunun Kuzey'deki Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yaptığı ifade ediliyor.

Gazzeliler ise sınır bölgelerine lastik taşıyor. Filistinliler İsrail'in keskin nişancılarından lastik yakarak korunmaya çalışıyor.

