İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

İsrail medyası da, Golan tepelerine Suriye tarafından 5 füze ateşlendiği, füzelerden birinin Demir Kubbe tarafından düşürüldüğü haberleri yaptı.

Ancak olayın gerçek yüzü kısa sürede ortaya çıktı. İsrail ordusu, ortada füze saldırısı bulunmadığını, sirenlerin yanlışlıkla çalındığını duyurdu.

"YANLIŞ ALARM OLMUŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Yapılan açıklamada “Yanlış alarm olmuş gibi görünüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, Demir Kubbe hava savunma sistemi devreye alındı. Durumlara bakılıyor”denildi.

Bölge sakinleri, sirenler sırasında patlama duyduklarını, ancak neyin sebep olduğuna emin olmadıklarını söyledi.

İRAN FÜZELERİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

10 Mayıs'ta İsrail, İran kuvvetlerinin Suriye'den roket fırlattığını, ancak Demir Kubbe savunma sistemi tarafından roketlerin düşürüldüğünü söylemişti. İsrail, Suriye iç savaşının başlamasından bu yana Suriye'ye en yoğun hava saldırılarını son bir ayda başlattı. İran’ın Suriye’deki askeri altyapısını hedeflediğini söyledi.



