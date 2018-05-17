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İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.05.2018 17:22 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Suriye sınırındaki Golan Tepeleri'nde roket uyarısı yapan sirenlerin çaldığını bildirdi. Ancak olayın gerçek yüzü kısa sürede ortaya çıktı. İsrail ordusu, ortada füze saldırısı bulunmadığını, sirenlerin yanlışlıkla çalındığını duyurdu.

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

İsrail medyası da, Golan tepelerine Suriye tarafından 5 füze ateşlendiği, füzelerden birinin Demir Kubbe tarafından düşürüldüğü haberleri yaptı.

Ancak olayın gerçek yüzü kısa sürede ortaya çıktı. İsrail ordusu, ortada füze saldırısı bulunmadığını, sirenlerin yanlışlıkla çalındığını duyurdu.

"YANLIŞ ALARM OLMUŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Yapılan açıklamada “Yanlış alarm olmuş gibi görünüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, Demir Kubbe hava savunma sistemi devreye alındı. Durumlara bakılıyor”denildi.

Bölge sakinleri, sirenler sırasında patlama duyduklarını, ancak neyin sebep olduğuna emin olmadıklarını söyledi.

İRAN FÜZELERİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

10 Mayıs'ta İsrail, İran kuvvetlerinin Suriye'den roket fırlattığını, ancak Demir Kubbe savunma sistemi tarafından roketlerin düşürüldüğünü söylemişti. İsrail, Suriye iç savaşının başlamasından bu yana Suriye'ye en yoğun hava saldırılarını son bir ayda başlattı. İran’ın Suriye’deki askeri altyapısını hedeflediğini söyledi.

NETANYAHU-TAVUK


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Anahtar Kelimeler:
israil patlama Golan Tepeleri füze

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
israile füzeyi atsında kim atarsa atsın, yeterki atsın helal olsun ...
Kahrolsun İsrail ve işbirlikçileri
Müslümanların kutsal kitabı Kur'anı Kerimde israillilerin lanetlendiğini yazar, Yüce yaradan bunları arapların başına bela etmiş,
YERLE BİR OLURSUNUZ İNŞALLAH...RABBİM BİLİYOR VE GÖRÜYOR
israil suriye ye girmek için kendi yapmıştır
Amaç için araçtan başka bişey değil... ha bire füze patlıyor ne ölü ne yaralı gel de abdesti bozma...
hani şu akp nin beğenmedi Suriye mi Aaaa en azından kınamaktan fazlasını yapmış
Yahudi ırkı telef edilmelidir Natalie Portman hariç.
hadi rusya şu israile bir el at
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