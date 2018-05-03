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İsrail'den ABD'yi kızdıracak adım! Lieberman, Rusya'dan yardım istedi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.05.2018 19:48 | Son Güncelleme

Rusya'ya çağrı yapan İsrail Savunma Avigdor Lieberman, ABD öncülüğünde Rusya'ya karşı düzenlenen yaptırımlara İsrail'in katılmadığını anımsatarak Ruslardan Suriye ve İran'da daha İsrail yanlısı bir tutum takınmasını talep etti.

İsrail'den ABD'yi kızdıracak adım! Lieberman, Rusya'dan yardım istedi

Kommersant gazetesine demeç veren Lieberman, Avrupa ve Ortadoğu'da oluşan denklemde Rusya'dan özellikle Suriye ve İran konularında daha İsrail yanlısı bir politika izlemesini beklediklerini belirtti.

"RUS DİPLOMATLARI SINIR DIŞI ETMEDİK"

Lieberman, "Rusya ile ilişkiler bizim için değerli. Yakın ortaklarımız, yaptırımlar konusunda baskı yapsa da, bu politikanın bir parçası olmadık. Birçok ülke Rus diplomatları sınır dışı etti ancak biz bu eyleme dahil olmadık" dedi.

İsrail'in Rusya'nın çıkarlarını göz önünde bulundurduğunu ve Moskova'dan da Ortadoğu'da aynı hassasiyeti göstermesini umduklarını söyleyen Savunma Bakanı, "İsrail'in hayati öneme sahip çıkarları konusunda Rusya'nın anlayış göstermesini ve destek vermesini bekliyoruz" diye ekledi.

"İRAN'IN SURİYE'Yİ İLERİ KARAKOL HALİNE GETİRMESİNİ HOŞ GÖREMEYİZ"

9 Nisan'da Suriye'ye düzenledikleri saldırıya ilişkin soruları da yanıtlayan Lieberman, niyetlerinin Suriye'nin iç işlerine müdahale etmek olmadığını ve İran'ın Suriye'yi ileri karakola çevirmesini hoş görmeyeceklerinin altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
israil ABD Rusya Avigdor Lieberman Suriye yaptırım

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