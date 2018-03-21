İsrail askerine tokat atmıştı! Flaş karar!

İsrail'de yargılanan Filistinli Ahed Tamimi'ye 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
AHED TAMİMİ KİMDİR?
Ahed Tamimi 2001 yılında dünyaya geldi. Babası Bassem al-Tamimi annesi Nariman al-Tamimi'dir.Tamimi "Filistin'in cesur kızı" ya da Filistin'in kahramanı" olarak tanınıdı ve Filistin direnişinin yeni sembolü olarak gösterildi.Küçük yaşından itibaren eylemlerde aktif rol almasıyla bilinen Tamimi, 2015'te Nabi Salih köyünde Yahudi yerleşimlerine karşı yapılan gösteride taş atarak İsrail işgalini protesto etti. Ayrıca o sırada 12 yaşında olan kardeşi Muhammed Tamimi'yi kıskaca alan İsrail askerlerinin elinden kurtarmasıyla dikkat çekti.İsrail askerlerine karşı cesur tavrı nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülen Tamimi 2017 yılında işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki evine gelen askerlerce gözaltına alındı. Bu kapsamdaki davada mahkeme celseleri defalarca ileri tarihe attı.
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