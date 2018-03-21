HABER

İsrail askerine tokat atmıştı! Flaş karar!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.03.2018 17:58 | Son Güncelleme

İsrail'de yargılanan Filistinli Ahed Tamimi'ye 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail askerine tokat atmıştı! Flaş karar!

İsrail'de yargılanan Filistinli Ahed Tamimi'ye 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AHED TAMİMİ KİMDİR?

Ahed Tamimi 2001 yılında dünyaya geldi. Babası Bassem al-Tamimi annesi Nariman al-Tamimi'dir.Tamimi "Filistin'in cesur kızı" ya da Filistin'in kahramanı" olarak tanınıdı ve Filistin direnişinin yeni sembolü olarak gösterildi.Küçük yaşından itibaren eylemlerde aktif rol almasıyla bilinen Tamimi, 2015'te Nabi Salih köyünde Yahudi yerleşimlerine karşı yapılan gösteride taş atarak İsrail işgalini protesto etti. Ayrıca o sırada 12 yaşında olan kardeşi Muhammed Tamimi'yi kıskaca alan İsrail askerlerinin elinden kurtarmasıyla dikkat çekti.İsrail askerlerine karşı cesur tavrı nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülen Tamimi 2017 yılında işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki evine gelen askerlerce gözaltına alındı. Bu kapsamdaki davada mahkeme celseleri defalarca ileri tarihe attı.

İsrail askerine tokat atan Filistinli kız Ahed Tamimi hakim karşısındaİsrail askerine tokat atan Filistinli kız Ahed Tamimi hakim karşısında
Çok ağır sözler: İt oğlu itÇok ağır sözler: İt oğlu it
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahed Tamimi israil Filistin hapis

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Merkel'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kınama

Merkel'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kınama

ABD'de bombacı kendini havaya uçurdu

ABD'de bombacı kendini havaya uçurdu

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Ortaya çıktı! İşte Afrin'deki terörist mezarlığı

Ortaya çıktı! İşte Afrin'deki terörist mezarlığı

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

ABD'de bir bombalı paket saldırısı daha!

ABD'de bir bombalı paket saldırısı daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.