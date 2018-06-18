İsrail'den büyük skandal! 100'ün üzerinde fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'yı bastılar!

İsrail polisi eşliğindeki bir grup fanatik Yahudi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

103 FANATİK YAHUDİ MESCİD-İ AKSA'NIN AVLUSUNA GİRDİ



Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, bu sabah 103 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisi eşliğinde Megaribe Kapısı'ndan giren fanatik Yahudiler bir süre Aksa'nın avlusunda dolaştı.

İSRAİL POLİSİ MESCİD-İ AKSA'NIN KORUMA MÜDÜRÜ'NÜ GÖZATINA ALDI



Öte yandan İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın koruma müdürü Abdullah Ebu Talib'i gözaltına aldı. Gözaltı için herhangi bir gerekçe göstermeyen İsrail polisi, Ebu Talib'i yakındaki gözaltı merkezinde bir süre tuttuktan sonra serbest bıraktı.

İSRAİL POLİSİ GÖZETLEME NOKTASI KURDU



Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs'in verdiği bilgiye göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın doğu yönündeki Er-Rahme Kapısı'nın kubbesine gözetleme noktası kurdu.

MÜSLÜMANLARIN DİKTİĞİ ARAÇLARI SÖKTÜLER



Mescid-i Aksa'nın muhafızlarını bölgeden uzaklaştıran İsrail polisi, ramazan ayının son gününde Filistinli Müslümanların Er-Rahme Kapısı yakınına diktiği ağaçları da söktü.