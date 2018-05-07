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İsrail’den Gazze’deki Filistinlilere Ramazan yasağı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.05.2018 22:05 | Son Güncelleme

İsrail, bu Ramazan ayında Gazze'deki Filistinlilere Kudüs yasağı getirdi. Batı Şeria'daki Müslümanlardan ise 40 aş üstü olanlar, sadece cuma günleri Kudüs'e girebilecek.

İsrail’den Gazze’deki Filistinlilere Ramazan yasağı

İsrail, Ramazan ayı boyunca işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan 40 yaş üstü Filistinli erkekler ve yaş sınırı olmaksızın tüm kadınlara cuma günleri Kudüs’e girme izni verirken, abluka altındaki Gazze’de yaşayan Filistinlilere aynı “kolaylığı” sağlamadı.

AA muhabirinin İsrail ordu kaynaklarından aldığı bilgiye göre, söz konusu "kolaylıklar" Gazze’deki Filistinlileri kapsamıyor ancak, İsrail makamları durumu hala görüşüyor.

12-40 YAŞ ARASINA YASAK

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) Başkanı Tümgeneral Kemil Ebu Rukn yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Ramazan ayı boyunca 40 yaş üstü erkekler ile 12 yaş altındaki erkek çocuklara ve tüm kadınlara cuma günleri Kudüs’e geçme izni vereceğini belirtti.

DAHA ÖNCEKİ YILLARDA İZİN VERİYORDU

Ebu Rukn, ayrıca Batı Şeria’dan 30 ila 40 yaşları arasındaki 2 bin Filistinliye de Ramazan izni verildiğini kaydetti.

İsrail makamları daha önceki yıllarda yayımladığı genelgeyle Batı Şeria’daki Filistinlilerin yanı sıra Gazze’deki Filistinlilere de Kudüs’e geçme izni veriyordu.

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Anahtar Kelimeler:
israil Gazze Ramazan Kudüs

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bir one munite iyi gelir valla tamda secime girerken patlar gider nasilsa koyunlar inanir.
Yazıklar olsun. Yüce Allah ım sizi mübarek Ramazan ayının yüzü suyu hürmetine telef etsin!!!
Siyonist israel sonun helak tarumar olacaksın...
One minute ! Gemi yollayalım mı ne dersin tam zamanı eğer tutarsa ordan koyverirsin tutmazsa haberim yoktu deriz:)Sonra abluka kalkmış gibi gösteririz yine Filistinlileri öldürmeye devam ederler yine dost ve müttefik İsrail deriz.Olmadı vatandaşlarımızı öldüren İsrail askerlerine davaları geri çekeriz kimse de görmez zaten dün izlediğini unutuyor bu millet ne dersin
eyy israil der çok pis kınarız. ayağınızı denk alın
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