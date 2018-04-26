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İsrail'den İran'a: 'Yerle bir edeceğiz'

DÜNYA HABERLERİ  | 26.04.2018 22:20 | Son Güncelleme

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, bedeli ne olursa olsun Suriye'de İran'a ait askeri alanların oluşmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Liberman, "Bedeli ne olursa olsun İsrail'i tehdit eden İran'ın Suriye'deki tüm askeri alanlarını yerle bir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'den İran'a: 'Yerle bir edeceğiz'

Suudi Arabistan'ın Londra merkezli yayın yapan İlaf gazetesine Arapça röportaj veren Liberman, ülkesinin kimse ile savaşmak istemediğini ancak bedeli ne olursa olsun Suriye'de İran'a ait askeri alanların bulunmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. İran'ın Tel Aviv'e saldırması halinde İsrail'in de Tahran'ı vuracağını söyleyen Liberman, "Bedeli ne olursa olsun İsrail'i tehdit eden İran'ın Suriye'deki tüm askeri alanlarını yerle bir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakan ayrıca, "İran şu ana kadar Suriye'de 13 milyar dolar harcadı. Lübnan Hizbullahı, Hamas, İslami Cihad Hareketi ile terör örgütlerine yıllık 2 milyar dolar akıttı" iddiasında bulundu.

İran rejiminin son günlerini yaşadığını ve ABD'nin nükleer anlaşmasından çekilmesi halinde İran'ın ekonomik olarak çökeceğini ileri süren Liberman, İran yönetimi ve Devrim Muhafızlarının, halkı uzaklaştırarak ülkenin tüm kaynaklarını ele geçirmesi nedeniyle ekonominin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Filistin- İsrail meselesine de değinen Liberman, bu sorunun ikili değil bölgesel olarak çözülmesi gerektiğini savundu. Liberman, bunun da İsrail-Arap barışı ile iki devletli çözüm paralelinde mümkün olduğunu kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Liberman, İsrail ile Arap ülkelerinin ilişkilerine dair ise isim vermeksizin bazı Arap ülkeleriyle diyalogları olduğunu aktararak, "İşler doğru yönde ilerliyor ve yüzde 75 gibi bir mutabakat söz konusu." dedi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
kyamet yaklasiyor belliliki kendilerini hala ustun irk saniyirlar kuran-i kerim de gecen israille ilgili 40 ayetten biri sadece bismillahirahmanirahim Sonraki → Andolsun biz, İsrailoğulları'ndan söz aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Fakat ne zaman onlara bir peygamber nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirmişse, bunlardan bir kısmını yalanlamışlar, bir kısmını da öldürmüşlerdir.
yürek yemişler
allah aşkına bi savaşsanıza bişi denicem
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