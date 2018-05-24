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İsrail'den kriz yaratacak Batı Şeria kararı!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.05.2018 09:47 | Son Güncelleme

Tel Aviv yönetimi, işgal altında tuttuğu Filistin bölgesi Batı Şeria'da 2 bin 500 yasa dışı yerleşim inşasını onayladı.

İsrail'den kriz yaratacak Batı Şeria kararı!

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, gelecek hafta Batı Şeria'da 2 bin 500 yeni yerleşimin inşasına başlamayı planladıklarını açıkladı.

ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararının ardından büyük protesto gösterileri düzenlenmiş, İsrail askerinin açtığı ateşte 62 Filistinli hayatını kaybetmiş yaklaşık 3 bin kişi yaralanmıştı.

İsrail'in bu katliamına tüm dünyadan tepki yağdı.

İsrail 1967'den bu yana BM kararlarına rağmen sürekli yerleşim inşa ediyor ve topraklarını genişletiyor.

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Anahtar Kelimeler:
israil Filistin Batı Şeria Avigdor Lieberman Kudüs

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İsrail ile ilgili hiç bir tepki inandırıcı değil, Türkiye ithalatına devam ettiği için yalandan tepkisi var,kızıyorsunuz cebine para dolduruyorsunuz, kargalar gülüyor.
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