İsrail'den kriz yaratacak Batı Şeria kararı!

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, gelecek hafta Batı Şeria'da 2 bin 500 yeni yerleşimin inşasına başlamayı planladıklarını açıkladı.
ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararının ardından büyük protesto gösterileri düzenlenmiş, İsrail askerinin açtığı ateşte 62 Filistinli hayatını kaybetmiş yaklaşık 3 bin kişi yaralanmıştı.
İsrail'in bu katliamına tüm dünyadan tepki yağdı.
İsrail 1967'den bu yana BM kararlarına rağmen sürekli yerleşim inşa ediyor ve topraklarını genişletiyor.
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