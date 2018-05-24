İsrail'den kriz yaratacak Batı Şeria kararı!

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, gelecek hafta Batı Şeria'da 2 bin 500 yeni yerleşimin inşasına başlamayı planladıklarını açıkladı.

ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararının ardından büyük protesto gösterileri düzenlenmiş, İsrail askerinin açtığı ateşte 62 Filistinli hayatını kaybetmiş yaklaşık 3 bin kişi yaralanmıştı.

İsrail'in bu katliamına tüm dünyadan tepki yağdı.

İsrail 1967'den bu yana BM kararlarına rağmen sürekli yerleşim inşa ediyor ve topraklarını genişletiyor.



