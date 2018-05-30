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İsrail'den kriz yaratacak yeni hamle

DÜNYA HABERLERİ  | 30.05.2018 17:33 | Son Güncelleme

AFP haber ajansı, İsrail'in Batı Şeria'da 2 bin yeni yerleşim biriminin inşa edilmesine onay verdiğini duyurdu.

İsrail'den kriz yaratacak yeni hamle

Ayrıntılar geliyor...

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israil Batı Şeria İsrail'den kriz yaratacak yeni hamle

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