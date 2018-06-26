İsrail'den Şam Havalimanı'na füze saldırısı

İsrail Hava Kuvvetleri, Şam Havalimanı'nda yük boşaltmak amacıyla bulunan bir İran kargo uçağını hedef aldı. Suriye hava savunma sisteminin füzeleri etkisiz hale getirdiği öğrenilirken, Şam çevresinde patlamalar meydana geldi.
İsrail, geçen ay Suriye'nin farklı noktalarına füze saldırısı düzenlemişti. İsrail saldırıların 'İran'ın Suriye'deki askeri varlığına misilleme olduğunu' iddia etmişti.
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