HABER

İsrail'den Şam Havalimanı'na füze saldırısı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.06.2018 02:13 | Son Güncelleme

İsrail füzeleri Şam Havalimanı'na inen bir İran kargo uçağını hedef aldı. Suriye hava savunma sistemi füzeleri etkisiz hale getirdi.

İsrail'den Şam Havalimanı'na füze saldırısı

İsrail Hava Kuvvetleri, Şam Havalimanı'nda yük boşaltmak amacıyla bulunan bir İran kargo uçağını hedef aldı. Suriye hava savunma sisteminin füzeleri etkisiz hale getirdiği öğrenilirken, Şam çevresinde patlamalar meydana geldi.

İsrail, geçen ay Suriye'nin farklı noktalarına füze saldırısı düzenlemişti. İsrail saldırıların 'İran'ın Suriye'deki askeri varlığına misilleme olduğunu' iddia etmişti.

PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
Erdoğan’ın Balkon Konuşmasına ABD’deki Türklerden TepkiErdoğan’ın Balkon Konuşmasına ABD’deki Türklerden Tepki
ABD'den seçim açıklaması: Türkiye'deki tüm kesimlerin görüşlerinin temsil edilmesini bekliyoruzABD'den seçim açıklaması: Türkiye'deki tüm kesimlerin görüşlerinin temsil edilmesini bekliyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Son dakika israil şam havalimanı iran kargo uçağı

En Çok Okunan Haberler

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

Muharrem İnce'nin İstanbul ve İzmir'den aldığı oy sayısı ile mitinglerine katılan kişi sayısı arasında dikkat çeken fark

Muharrem İnce'nin İstanbul ve İzmir'den aldığı oy sayısı ile mitinglerine katılan kişi sayısı arasında dikkat çeken fark

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi

Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimleri sonrasında ABD’den ilk açıklama: Erdoğan ile Trump görüşecek

24 Haziran seçimleri sonrasında ABD’den ilk açıklama: Erdoğan ile Trump görüşecek

Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu! Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu! Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

Erdoğan'ın zaferi İsrail Meclisini karıştırdı

Erdoğan'ın zaferi İsrail Meclisini karıştırdı

Sevgilisinin peşine takip cihazı ile düştü! Kuzeninin yatağında bastı

Sevgilisinin peşine takip cihazı ile düştü! Kuzeninin yatağında bastı

Avrupa Birliği'nden 24 Haziran seçimleriyle ilgili sert eleştiri

Avrupa Birliği'nden 24 Haziran seçimleriyle ilgili sert eleştiri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.