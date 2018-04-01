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İsrail'den skandal açıklama: Filistinlileri öldüren askerler madalya hak ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 01.04.2018 12:20 | Son Güncelleme

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Cuma günü Gazze-İsrail sınırında Filistinli gösterilere İsrailli askerlerin ateş etmesi ve 15 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından İsrailli askerlere soruşturma açılması çağrılarını reddetti. Lieberman, söz konusu askerlere 'madalya' verilmesi' gerektiğini söyledi.

İsrail'den skandal açıklama: Filistinlileri öldüren askerler madalya hak ediyor

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Gazze-İsrail sınırında en az 15 Filistinli'nin öldürülmesi sonrası Birleşmiş Milletler'in (BM) bağımsız bir soruşturma açılması çağrılarını reddetti.

Lieberman İsrail Ordusu radyosunda yaptığı açıklamada, "İsrail askeri gerekeni yaptı. Bence bütün askerlerimiz bir madalyayı hak ediyor" dedi.

BM ve ardından Avrupa Birliği (AB) peş peşe açıklamalarla ölümlere ilişkin bağımsız soruşturma açılmasını istemişti.

İsrail ise hayatını kaybedenlerin çoğunun "teröristlerden oluştuğunu" söyleyerek, Hamas ve diğer Filistinli örgütleri suçluyor.

Cuma günü İsrail-Filistin arasında 2014'teki Gazze Savaşı'ndan bu yana yaşanan en kanlı gündü.

Gazze'deki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü için 65 km'lik sınırda on binlerce Filistinli toplanmış, altı hafta sürecek protestolar öncesi buralara çadırlar kurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
israil Filistin asker madalya

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
verilsin tabi ulkesini savunuyolar. Biz afrine girince Turkler isgalci, kurtleri katlediyo, sivilleri vuruyo diyenler oldu. Biz oraya ulkemizi savunmak icin gittik.
Siyonizm çarkını öyle bir kurmuş ki,tıkır tıkır çalışıyor Vuruyor kırıyor katlediyor, kimsede engel olamıyor "araplar bizi sırtımızdan vurmuştu o olsun" diyen zihniyet; sanki ESED Çinliymiş gibi; ESED in gtünü yalıyor Irakta PKK ya sesini çıkarmayan Haşdi Şabii mensubu bir Şii Türkmen Komutan(!) "_Erdoğan ın Irak a uzattığı Eli Kırarız" diyebiliyor Bizi sırtımızdan sadece bir kısım Arapların ve Kürtlerin değil; bir kısım Türklerinde vurduğu meydana çıkıyor meselenin ne olduğunu artık herkes az çok biliyor "KÜFÜR TEK MİLLETTİR"
kahrol israyil
Allah belanızı versin inşallah...
SİZ TÜRKİYE YE BİR GELSENİZ BİZ SİZİN ALNINIZA BİR MADALYA ÇAKARIZ DA ,BÜZÜĞÜNÜZ YEMİYOR GELMEYE........
bunlar böyle kimse hesap sormasın Ama Allanın hesabı ağırdır Allahın azabı üzerinize olsun
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