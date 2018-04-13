İsrail'den Suriye çıkışı: Esad'ı ortadan kaldırırız!

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, bölgedeki çekişmeyi ileri bir boyuta taşıyarak, ülkesine yönelik olası bir saldırıda Beşar Esad'ı ortadan kaldıracaklarını belirtti.

Suriye'deki olası bir ABD-Rusya çatımasında ABD safında Esad'a yönelik mücadele verileceğinin sinyalini veren Lieberman, bu süreçte İran'ın İsrail'e saldırı girişiminde bulunması durumunda "Şam rejimini devireciğini" ifade etti.

Lieberman ayrıca, "İran’ı böyle bir şey yapmaması konusunda uyarıyoruz... Çünkü İsrail bu yola sonuna kadar devam etmekte kararlıdır" dedi.

(İHA)