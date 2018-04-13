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İsrail'den Suriye çıkışı: Esad'ı ortadan kaldırırız!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.04.2018 00:31 | Son Güncelleme

Çelişkili açıklamalarla gündemde kalan ABD Başkanı Trump, paylaşımlarıyla gerilimi tırmandırırken bir çıkış da İsrail'den geldi.

İsrail'den Suriye çıkışı: Esad'ı ortadan kaldırırız!

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, bölgedeki çekişmeyi ileri bir boyuta taşıyarak, ülkesine yönelik olası bir saldırıda Beşar Esad'ı ortadan kaldıracaklarını belirtti.

Suriye'deki olası bir ABD-Rusya çatımasında ABD safında Esad'a yönelik mücadele verileceğinin sinyalini veren Lieberman, bu süreçte İran'ın İsrail'e saldırı girişiminde bulunması durumunda "Şam rejimini devireciğini" ifade etti.

Lieberman ayrıca, "İran’ı böyle bir şey yapmaması konusunda uyarıyoruz... Çünkü İsrail bu yola sonuna kadar devam etmekte kararlıdır" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
israil Avigdor Lieberman Beşar Esad Suriye

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