İsrail'den Suriye konusunda yeni açıklama: İran'ı vuracağız

İsrail Başbakanı Binaymin Netanyahu, hafta sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Netanyahu görüşmelerinde ülkesinin Suriye’deki İran güçlerini sadece sınırda değil tüm ülkede vuracağını söyledi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Bakanlar Kurulunun bugünkü haftalık toplantısı sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile başta Suriye olmak üzere bölgeyi görüştüğünü anlattı.
“İRAN TÜM SURİYE’DEN GEÇİ ÇEKİLMELİ”
Jerusalem Post’a göre, Putin ve Pompeo ile görüşmeleri sırasında İsrail’in Suriye politikasının ilkelerini tekrarlayıp açık biçimde dile getirdiğini belirten Netanyahu, “İlk olarak İran, tüm Suriye’den geri çekilmeli” dedi. Netanyahu, şöyle devam etti:
"İRAN'IN ÇABALARINA KARŞI HAREKETE GEÇECEĞİZ"
“İkinci olarak da İran ve vekillerinin Suriye’de hem sınıra yakın hem de ülke içinde askeri bir varlığı tesis etme çabalarına karşı harekete geçeceğiz, zaten harekete geçtik bile. Bu tür çabalara karşı Suriye’nin her yerinde harekete geçeceğiz.”
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