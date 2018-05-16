İsrail'den Türkiye'yi kızdıracak hamle! Kriz tırmanıyor

Ankara-Tel Aviv hattında büyük bir gerilime sebep olan bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’i eleştirmiş ve yanıt İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan gelmişti.

Bu gerilimle birlikte iki ülke arasındaki ilişki büyükelçilerin ülkelerine gönderilmesiyle dip noktaya inmişti.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI İÇİN HAREKETE GEÇTİLER



Bugün ise İsrail Parlamentosu Knesset’te şok edici bir gelişme yaşandı. İsrailli vekiller, sözde Ermeni soykırımını tanımak için Netanyahu’ya çağrıda bulundu. İsrail basınında yer alan haberlere göre Zionist Union’ın vekili Itzik Smuly ve Likud’un veili Amir Ohana’nın çağrısıyla birlikte Knesset harekete geçti.

GEÇEN SENE REDDEDİLMİŞTİ



İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post’ta yer alan habere göre vekiller, İsrail’in sözde Ermeni soykırımını tanıyan 30’uncu ülke olması için çağrıda bulundu. Vekillerden Ohana, “Ermenilere yapılan korkunç haksızları resmi olarak tanımanın zamanı geldi. Adalet için hiçbir zaman geç değildir” dedi.Geçtiğimiz Şubat ayında İsrailli siyasetçiler sözde Ermeni soykırımının tanınmasını gündeme getirmiş, bu tasarı reddedilmişti. İsrail’den Ağustos ayına kadar benzer bir tasarı sunulmasının önüne geçiliyor.

SON KARAR NETANYAHU'DA



Jerusalem Post’un diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde bu gelişmenin incelendiği ve son kararın Netanyahu’da olacağı ifade edildi.



