İsrail Dünya Genelinden 20 Grubu Kara Listeye Aldı

İsrail dünya genelinden 20 grubu İsrail'e boykot çağrısı yaptıkları gerekçesiyle kara listeye aldı.
Söz konusu gruplar Amerika'dan, Fransa'ya, Güney Afrika'ya kadar uzanıyor.
Söz konusu grupların üyeleri olanların İsrail'e girişleri yasaklanıyor.
İsrail geçen yıl ülkeye boykot çağrısı yapanların ülkeye girişinin yasaklanması yönünde karar almıştı.
İsrail Pazar günü söz konusu grupların listesini açıkladı. Eğer karar uygulanırsa bu binlerce kişiyi etkileyebilir.
Stratejik İlişkiler Bakanı Gilad Erdan, "Boykot organizasyonları bilmelililer ki İsrail devleti onlara karşı hareket edecek” dedi.
Listedeki gruplardan biri olan ‘Amerikalı Arkadaşlar Hizmet Komistesi' adlı grup, barış ve adalet için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
13 binden fazla üyesi olan Amerika merkezli ‘Barış İçin Yahudi Sesi' adlı grup da kara listede.
Gruptan yapılan açıklamada kararın şaşırtıcı olmadığı vurgulandı.
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