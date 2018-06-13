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İsrail'e gitmişti! O Türk vatandaşından haber yok!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.06.2018 13:41 | Son Güncelleme

TRT Haber'in aktardığına göre, Türkiye vatandaşı Ebru Özkan, Kadir Gecesi'ni geçirmek için gittiği Kudüs'ten dönerken İsrail polisi tarafından havalimanında alıkonuldu. Özkan'dan haber alınamıyor.

Kudüs ziyareti sonrası Türkiye'ye dönmek için Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na giden Türkiye vatandaşı Ebru Özkan, bavullarını teslim etmesinin ardından İsrailli bir görevli tarafından durduruldu.

Görevlinin "İngilizce biliyor musun?" sorusuna "Hayır" cevabını veren Özkan, başka hiçbir gerekçe gösterilmeden alıkonuldu.

İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşıyla ilgili ayrıntıları Kudüs'ten Fatih Yavuz aktarıyor.

Özkan'ın geri dönüşüne izin vermeyen İsrailli yetkililer, arkadaşlarına kısaca sorgulanacağını ve bir sonraki uçuşta İstanbul'a hareket edeceğini söyledi.

Türkiye Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'deki yetkililerle görüşmeye başladığı ve Özkan'ın İsrail Askeri Mahkemesi'ne çıkarılacağı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
israil Türk vatandaşı ebru özkan kadir gecesi havalimanı Tel Aviv

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
BİZEMİ SORDUNUZ GIDERKEN DEMİŞTİ REİS HAKLIYDI
Benim İsrail düşmanı başörtülü bacım İsrail yapımı uçaklarla seyahat etmek için gittiği Yahudi havalimanında gözaltına nasil alınır eyyyyyyy İsrail polisi kimsin sen ya
normal bir insan kadir gecesinde kudüse gider mi vardır bunun bir pisliği
bu ülke eskisi korkak TÜRKiye değil, yeri geliyor 11 tane vatandaşı için yolcu ucağı gönderiyor afrikaya.. asyaya...
YAHUDİLER DE HER TÜRLÜ MİKROPLUK VARDIR. SAVUNMASIZ İNSANA ZULMETMEYİ BİLİRLER AMA CEPHEDE DONLARA BIRAKIRLAR, O KADAR KORKAKLAR.
MEKKE yerine Kuduse gidersen olmaz provakasyondan başka bir şey değil
Canını Kurtarmış.... Kalsa ya canından ya malından olacaktı.
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