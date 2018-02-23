HABER

İsrail: ‘Filistinli Gösterici Dövüldüğü İçin Değil Biber Gazından Öldü’

23.02.2018 21:27 | Son Güncelleme

Perşembe günü Batı Şeria’nın Eriha kentindeki ordu baskınında yaşanan ve güvenlik kamerasına yansıyan olayda, İsrailli askerler, yerdeki bir adamı tüfeklerle döverken görülüyordu

İsrail: ‘Filistinli Gösterici Dövüldüğü İçin Değil Biber Gazından Öldü’

İsrail ordusu, Batı Şeria’da askerleri tarafından dövülen ve sonrasında hayatını kaybeden Filistinli Yasir Ömer’in, ölüm nedeninin biber gazı olabileceğini açıkladı.

Perşembe günü Batı Şeria’nın Eriha kentindeki ordu baskınında yaşanan ve güvenlik kamerasına yansıyan olayda, İsrailli askerler, yerdeki bir adamı tüfeklerle döverken görülüyordu. İsrail ordusu, Filistinli adamın demir çubukla saldırarak bir silah almaya çalışması üzerine askerlerinin güç kullandığını savundu. Ordu ayrıca, gözaltına alınan Filistinli’nin muayene edildiğini ve o sırada durumunun normal olduğunu bildirdi.

Ordu açıklamasında, 33 yaşındaki Filistinli’nin durumunun, askerlerin Filistinli göstericileri dağıtmak için kullandığı biber gazına maruz kaldıktan sonra kötüleştiği belirtildi. Akrabaları ise Yasir Ömer’in herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söylüyor. Kesin ölüm nedeni için ise otopsi yapılması bekleniyor.

Son gösterilerde 35 Filistinli yaralandı

Öte yandan Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde Filistinliler ile İsrail askerleri arasındaki çatışmalar sürüyor.

Filistinliler, Cuma namazı sonrası birçok noktada protesto gösterisi düzenledi. İsrail ordusu, askerlere taş ve molotof kokteyli fırlatan protestoculara biber gazıyla karşılık verdiklerini, olayları kışkırtan bazı kişilere ise tek tek ateş açıldığını bildirdi.

Filistinli Sağlık Bakanlığı, Gazze sınırında 22 gösterinin plastik mermi ya da bacaklarından vurularak yaralandığını açıkladı. Batı Şeria’da da aynı nedenlerle 13 Filistinli yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen Aralık ayında Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması sonrası Filistinliler sık sık gösteri düzenliyor.

ABD yönetiminden iki yetkilinin, İsrail büyükelçiliğini İsrail’in bağımsızlık ilanının 70’inci yıldönümünü kutladığı Mayıs ayında Kudüs’e taşıyacağını açıklaması sonrası, protestoların daha da alevlenmesi bekleniyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'la ilgili çarpıcı iddia: İki partinin ittifakını istiyor

İlker Başbuğ'la ilgili çarpıcı iddia: İki partinin ittifakını istiyor

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Ünlü şarkıcıyı eşi silahla darp etti! Kızı çığlık çığlığa yardım istedi

Ünlü şarkıcıyı eşi silahla darp etti! Kızı çığlık çığlığa yardım istedi

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

Zina tartışmasına 'Ben Mesihim' diyen Hasan Mezarcı da katıldı

Zina tartışmasına 'Ben Mesihim' diyen Hasan Mezarcı da katıldı

Müfettişler müdürlüğü inceleyince şok gerçek ortaya çıktı!

Müfettişler müdürlüğü inceleyince şok gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Brüksel'de son dakika saldırı alarmı!

Brüksel'de son dakika saldırı alarmı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BM Güvenlik Kurulu, Suriye'de ateşkes tasarısı 3. kez erteledi

BM Güvenlik Kurulu, Suriye'de ateşkes tasarısı 3. kez erteledi

Tepki toplayan Erdoğan resmi sergiden çıkarıldı

Tepki toplayan Erdoğan resmi sergiden çıkarıldı

Sondaj krizinde AB'den Türkiye'ye Varna resti

Sondaj krizinde AB'den Türkiye'ye Varna resti

Beyaz Saray Yakınlarında Bir Araç Güvenlik Bariyerine Çarptı

Beyaz Saray Yakınlarında Bir Araç Güvenlik Bariyerine Çarptı

AB’de Bütçe Bölünmesi

AB’de Bütçe Bölünmesi

Beyaz Saray Yakınlarında Bir Araç Güvenlik Bariyerine Çarptı

Beyaz Saray Yakınlarında Bir Araç Güvenlik Bariyerine Çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.