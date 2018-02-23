İsrail: ‘Filistinli Gösterici Dövüldüğü İçin Değil Biber Gazından Öldü’

İsrail ordusu, Batı Şeria’da askerleri tarafından dövülen ve sonrasında hayatını kaybeden Filistinli Yasir Ömer’in, ölüm nedeninin biber gazı olabileceğini açıkladı.

Perşembe günü Batı Şeria’nın Eriha kentindeki ordu baskınında yaşanan ve güvenlik kamerasına yansıyan olayda, İsrailli askerler, yerdeki bir adamı tüfeklerle döverken görülüyordu. İsrail ordusu, Filistinli adamın demir çubukla saldırarak bir silah almaya çalışması üzerine askerlerinin güç kullandığını savundu. Ordu ayrıca, gözaltına alınan Filistinli’nin muayene edildiğini ve o sırada durumunun normal olduğunu bildirdi.

Ordu açıklamasında, 33 yaşındaki Filistinli’nin durumunun, askerlerin Filistinli göstericileri dağıtmak için kullandığı biber gazına maruz kaldıktan sonra kötüleştiği belirtildi. Akrabaları ise Yasir Ömer’in herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söylüyor. Kesin ölüm nedeni için ise otopsi yapılması bekleniyor.

Son gösterilerde 35 Filistinli yaralandı

Öte yandan Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde Filistinliler ile İsrail askerleri arasındaki çatışmalar sürüyor.