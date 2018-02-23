İsrail: ‘Filistinli Gösterici Dövüldüğü İçin Değil Biber Gazından Öldü’

İsrail ordusu, Batı Şeria’da askerleri tarafından dövülen ve sonrasında hayatını kaybeden Filistinli Yasir Ömer’in, ölüm nedeninin biber gazı olabileceğini açıkladı.
Perşembe günü Batı Şeria’nın Eriha kentindeki ordu baskınında yaşanan ve güvenlik kamerasına yansıyan olayda, İsrailli askerler, yerdeki bir adamı tüfeklerle döverken görülüyordu. İsrail ordusu, Filistinli adamın demir çubukla saldırarak bir silah almaya çalışması üzerine askerlerinin güç kullandığını savundu. Ordu ayrıca, gözaltına alınan Filistinli’nin muayene edildiğini ve o sırada durumunun normal olduğunu bildirdi.
Ordu açıklamasında, 33 yaşındaki Filistinli’nin durumunun, askerlerin Filistinli göstericileri dağıtmak için kullandığı biber gazına maruz kaldıktan sonra kötüleştiği belirtildi. Akrabaları ise Yasir Ömer’in herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söylüyor. Kesin ölüm nedeni için ise otopsi yapılması bekleniyor.
Son gösterilerde 35 Filistinli yaralandı
Öte yandan Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde Filistinliler ile İsrail askerleri arasındaki çatışmalar sürüyor.
Filistinliler, Cuma namazı sonrası birçok noktada protesto gösterisi düzenledi. İsrail ordusu, askerlere taş ve molotof kokteyli fırlatan protestoculara biber gazıyla karşılık verdiklerini, olayları kışkırtan bazı kişilere ise tek tek ateş açıldığını bildirdi.
Filistinli Sağlık Bakanlığı, Gazze sınırında 22 gösterinin plastik mermi ya da bacaklarından vurularak yaralandığını açıkladı. Batı Şeria’da da aynı nedenlerle 13 Filistinli yaralandı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen Aralık ayında Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması sonrası Filistinliler sık sık gösteri düzenliyor.
ABD yönetiminden iki yetkilinin, İsrail büyükelçiliğini İsrail’in bağımsızlık ilanının 70’inci yıldönümünü kutladığı Mayıs ayında Kudüs’e taşıyacağını açıklaması sonrası, protestoların daha da alevlenmesi bekleniyor.
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