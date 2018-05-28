İsrail Filistinli mahkumlara Dünya Kupası'nı izletmeyecek

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, Hamas üyesi olan Filistinli mahkumların Dünya Kupası'nı izlemelerine yasak getirmeyi planladıklarını söyledi.
Pazar günü açıklamalarda bulunan Erdan, "Gazze Şeridi'nde İsrailli rehine ve askerler varken cezaevlerimizde tutuklu bulunan Hamas mensuplarının Dünya Kupası maçlarının tadını çıkarmasına izin vermeye hiç niyetim yok" şeklinde konuştu.
Bakan, cezaevleri yönetiminden sorumlu olan makamdan Hamas mensubu mahkumlara "baskı uygulanmasını" istediğini kaydetti. Bakan, "terörizme destek veren mahkumların halkları birleştiren bir spor müsabakasından fayda sağlayamayacağını" söyledi.
İsrail'de geçerli olan mevcut kurallara göre mahkumların televizyon izleme hakkı bulunuyor. Ancak Erdan, Dünya Kupası maçlarının yayınlanacağı 14 Haziran-15 Temmuz arasındaki süre için bu düzenlemenin değiştirilmesini değerlendirdiklerini söyledi.
İsrail cezaevlerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinlinin bulunduğu tahmin ediliyor.
AFP/BÜ,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
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