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İsrail: Fransa Konsolosluğu çalışanı 'Filistinlilere silah kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltında

19.03.2018 12:33 | Son Güncelleme

Gazze Şeridi'nden Batı Şeria'ya silah kaçırmakla suçlanan, adı açıklanmayan 20'li yaşlardaki Fransa vatandaşı bugün Kudüs'te yargıç karşısına çıkacak.

İsrail: Fransa Konsolosluğu çalışanı 'Filistinlilere silah kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltında

İsrail'in Kudüs kentinde Fransa Başkonsolosluğu'nda çalışan bir görevli, Gazze Şeridi'nden Batı Şeria'ya silah kaçırmakla suçlanıyor.

Fransız vatandaşı 20'li yaşlarında ismi verilmeyen kişi bugün Kudüs'te yargıç karşısına çıkacak.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet, konsolosluk görevlisinin Şubat ayında Erez sınırında yakalandığını açıkladı.

Şüphelinin konsolosluktaki görevlerinden birinin şoförlük olduğu ve Gazze'ye düzenli olarak gittiği de belirtildi.

İsrail, Filistinlilere silahların ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

Fransa: İsrailli yetkililerle yakın temas halindeyiz

Tel Aviv'deki Fransa Büyükelçiliği'nden AFP'ye yapılan açıklamada, "Bu davayı çok ciddiye alıyoruz ve İsrailli yetkililerle yakın temas halindeyiz" dedi.

Şin Bet şüpheliyi Gazze'den Batı Şeria'ya 5 ayrı yolculukta en az 70 tabanca ve iki piyade tüfeği sokmakla suçluyor.

İsrail, Fransız görevlinin denetimden kaçmak için konsolosluk aracını kullandığını açıkladı. İsrail ve Mısır silah kaçakçılığını engellemek ve militan saldırılarını önlemek için Gazze'ye abluka uyguluyor.

İsrail: Fransa Konsolosluğu çalışanı 'Filistinlilere silah kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltında

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