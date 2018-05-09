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İsrail füzeleri İran'a ait askeri tesisleri vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 09.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde bulunan İran askeri tesislerini vurduğu belirtildi. Saldırıda 8'i İranlı 15 kişinin öldüğü duyuruldu.

İsrail füzeleri İran'a ait askeri tesisleri vurdu

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki İran'a ait olduğu iddia edilen askeri tesisleri vurduğunu, olayda 8'i İranlı 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. OIayın ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a ilişkin 'nükleer anlaşmadan çekilme' kararını almasından sonra gerçekleştiği ifade edildi.

Suriye devlet basını da Şam'daki bazı askeri noktaların hedef alındığını doğruladı. Suriye'deki Beşar Esad rejimi kaynakları, Şam yakınlarındaki el Kiswe endüstri bölgesi yakınlarındaki askeri üste bulunan bir konvoyun iki adet İsrail füzesiyle vurulduğunu ifade etti.

Olayın Trump'ın İran kararını duyurmasından kısa bir süre sonra gerçekleştiği ifade edilirken, İranlı yetkililer konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
israil Şam Suriye İRAN

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ya İran kardeş tahrandan atıp tutmayacaksın vururuz ederiz Küdüs ordumuz var falan filan ... İsrail gibi olacaksın vurduktan sonra vurduk dersin ne öyle vururuz falan ısıracak köpek dişini göstermez ...
israilin zengin yahudileri abd senatosunu satın almış durumda... adeta kukla gibi oynatıp, sözlerini dinletebiliyorlar... zavallı abd de üç kuruş için maalesef bu köpeklerin bu köpeklerin önüne yatıyor.. israil de bunu bildiği için abd ye güvenip herkese posta koyuyor
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