İsrail füzeleri İran'a ait askeri tesisleri vurdu

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki İran'a ait olduğu iddia edilen askeri tesisleri vurduğunu, olayda 8'i İranlı 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. OIayın ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a ilişkin 'nükleer anlaşmadan çekilme' kararını almasından sonra gerçekleştiği ifade edildi.

Suriye devlet basını da Şam'daki bazı askeri noktaların hedef alındığını doğruladı. Suriye'deki Beşar Esad rejimi kaynakları, Şam yakınlarındaki el Kiswe endüstri bölgesi yakınlarındaki askeri üste bulunan bir konvoyun iki adet İsrail füzesiyle vurulduğunu ifade etti.

Olayın Trump'ın İran kararını duyurmasından kısa bir süre sonra gerçekleştiği ifade edilirken, İranlı yetkililer konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

