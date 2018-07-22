İsrail: Gazze sınır kapısı Salı'ya açılabilir

Taraflar arasındaki son çatışmalarda bir İsrail askeri ile dört Filisttinli öldürülmüştü.İsrail, Hamas ile varılan ateşkese sadık kalınması kaydıyla Gazze'ye mal geçişinin sağlandığı tek sınır kapısını yeniden açacağını duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman "Pazar ve Pazartesi günleri sakin geçtiği takdirde Kerem Şalom sınır kapısının Salı günü normal faaliyetlerine yeniden başlayacağını" açıkladı.

Cuma günü Gazze sınırındaki protesto gösterileri sırasında bir İsrail askerinin öldürülmesine İsrail ordusu ağır bombardımanla misillemede bulunmuştu. Filistin kaynaklarına göre İsrail saldırılarında üç Hamas mensubuyla bir Filistinli sivil hayatını kaybetti. Hamas, Mısır ve Birleşmiş Milletler aracılığıyla İsrail ile ateşkes için anlaştıklarını açıkladı.

İsrail yanıcı maddelerle yapılan saldırılar üzerine 9 Temmuz'da Kerem Şalom sınır kapısını geçişlere kapatmıştı ve sadece insani yardımların Gazze halkına ulaştırılmasına izin verilmişti. Filistinli balıkçıların avlanma sahası da 9'dan 6 deniz miline indirilmişti. Lieberman avlanma bölgesinin genişletilmesine Salı günü izin verilebileceğini de açıkladı.