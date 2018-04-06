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İsrail-Gazze Sınırı Yeniden Karıştı

06.04.2018 18:20 | Son Güncelleme

Bir hafta içerisindeki ikinci büyük protestoda, sınırda lastikler yakan Filistinliler’e İsrail tarafından ateş açıldı. Eylemciler, keskin nişancılara hedef olmamak için lastik yakıp, dumanında saklandı

İsrail-Gazze Sınırı Yeniden Karıştı

İsrail-Gazze sınırındaki protestolarda bugün de bir Filistinli hayatını kaybetti. Bir hafta içerisindeki ikinci büyük protestoda, sınırda lastikler yakan Filistinliler’e İsrail tarafından ateş açıldı. Yanan lastikler yüzünden havaya dev boyutta siyah dumanlar yükseldi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, olaylarda en az 40 protestocunun yaralandığını, 5’inin durumunun ciddi olduğunu bildirdi. Bugünkü ölümle birlikte, Gazze’de son bir hafta içerisinde yaşamını yitiren Filistinliler’in sayısı, 17’si protestocu olmak üzere 23’e yükseldi.

Gazze’de iktidardaki Hamas yöneticileri, bölgeye yönelik 10 yıldır süren ablukaya karşı haftalarca sürecek protesto gösterileri düzenleneceğini açıklamıştı. İsrail ise Hamas’ı, sınıra saldırmak için protestocuları kılıf olarak kullanmakla suçluyor ve sınır çitine yaklaşanların hayatlarını riske attığı uyarısında bulunuyor.

Bugün de binlerce Filistinli, her biri sınır çitinden birkaç yüz metre uzaklıkta farklı noktalarda kurulan 5 ayrı çadır kampında toplandı.

Sınır mahallesi Guzaa’daki kampta eylemciler sınır çitine daha çok yaklaştı ve lastikler yakarak ortalığı siyah dumanların kaplamasına neden oldu. Siyah dumanın İsrailli keskin nişancılardan korunma amacı taşıdığı da belirtiliyor.

Bunun üzerinde sınırın öte tarafındaki İsrail askerleri gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve basınçlı suyla karşılık verdi.

Birkaç dakika içinde kamptaki kliniğe, silahla yaralanan çok sayıda genç taşındı.

Bu arada BM İnsan Hakları Dairesi, İsrail güçlerinin geçen hafta protestoculara karşı “aşırı güç” kullandığına yönelik işaretler bulunduğunu belirtti.

İnsan hakları grupları da silahsız protestoculara karşı öldürücü güç kullanma emirlerinin yasadışı olduğu uyarısında bulunuyor. Önde gelen İsrailli insan hakları grubu B’Tselem, İsrail askerlerine yönelik nadir yaptığı bir çağrıyla, “yasadışı” olarak nitelendirdiği ateş açma emirlerini reddetmelerini talep etti.

İsrail askeri sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus ise, protestoları ayaklanma olarak niteledi ve Hamaslı organizatörlerin bu protestoları “çiti aşmak ve İsrail’e teröristleri sokmak” için kullandığını öne sürdü. Conricus, keskin nişancıların “tedbirli” olarak ve sadece “ciddi tehdit” oluşturanlara karşı kullanıldığını savundu.

Beyaz Saray da, Filistinlileri çitten uzak durmaya çağırdı. ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, ABD’nin, “şiddet çağrısı yapan ya da yaralanabilecekleri veya öldürülebileceklerini bile bile çocuklar dahil eylemcileri çite gönderen liderler ve protestocuları” kınadığını belirtti.

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