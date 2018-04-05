İsrail-Gazze Sınırında Gergin Bekleyiş

Geçen hafta hayatını kaybeden 21 kişiden 15’i sınır protestolarında yaşamını yitirdi. Bölgeden gelen görüntüler ve görgü tanıklarının ifadelerine göre çoğu ne silahlıydı ne de öldürüldükleri anda bir saldırı düzenliyordu.

Gazze Sağlık Bakanlığı da bir Filistinli’nin öldüğünü doğruladı ancak kimliği hakkında bilgi vermedi. Bakanlık ayrıca, geçen Cuma gösterilerde İsrail askerlerince başından yaralanan bir Filistinli’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, İsrail ordusunun güvenlik çitlerini kimsenin aşmasına izin vermeyeceği ve bölgeye keskin nişancılar ve başka özel birimler dahil asker yığıldığı kaydedildi. İsrail ordusu yarın beklenen gösteriler öncesi yüksek alarma geçti.

Bölgede son bir haftada yaşanan gösteri ve çatışmalarda ölenlerin sayısı 21’i buldu. Sınırdaki protestoların yarın da Cuma namazı sonrası sürmesi bekleniyor.

İsrail, Gazze’nin kuzeyine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Gazze-İsrail sınırında geçen hafta düzenlenen gösterilerde yaralanan bir kişinin de öldüğü açıklandı.

İsrail, eylemlerini gösterilerin Hamas tarafından düzenlendiği gerekçesiyle savunuyor. Sınır çitine yanan lastikler, taşlar, molotof kokteyli ile saldırıldığını söyleyen İsrail yönetimi, bir defasında da silahlı iki kişinin keskin nişancılar tarafından hedef alındığını belirtti. İsrail, Hamas’ı saldırı düzenlemek için kalabalıkları kullanmakla suçladı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman de bugün verdiği radyo mülakatında, İsrail’in güvenliğini ihlal edecek her türlü girişime sert yanıt verecekleri uyarısında bulundu. Lieberman daha önce de güvenlik çitine yaklaşan Gazzeliler’in hayatlarını tehlikeye attıklarını söylemişti.

Birleşmiş Milletler ise Cuma günü beklenen gösteriler öncesi tarafları uyardı. BM Ortadoğu Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov, İsrail güçlerinin sınır şeridinde maksimum itidal sağlaması, Filistinlilerin de güvenlik çitlerini ihlal etmemesi gerektiğini söyledi.