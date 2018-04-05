HABER

İsrail-Gazze Sınırında Gergin Bekleyiş

05.04.2018 17:04 | Son Güncelleme

İsrail, Gazze’nin kuzeyine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Sınırdaki protestoların yarın da Cuma namazı sonrası sürmesi bekleniyor

İsrail-Gazze Sınırında Gergin Bekleyiş

İsrail, Gazze’nin kuzeyine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Gazze-İsrail sınırında geçen hafta düzenlenen gösterilerde yaralanan bir kişinin de öldüğü açıklandı.

Bölgede son bir haftada yaşanan gösteri ve çatışmalarda ölenlerin sayısı 21’i buldu. Sınırdaki protestoların yarın da Cuma namazı sonrası sürmesi bekleniyor.

İsrail ordusu, hava saldırısında Gazze’nin kuzey sınırındaki güvenlik çitlerinin yakınında “silahlı bir teröristin” hedef alındığını açıkladı.

Açıklamada, İsrail ordusunun güvenlik çitlerini kimsenin aşmasına izin vermeyeceği ve bölgeye keskin nişancılar ve başka özel birimler dahil asker yığıldığı kaydedildi. İsrail ordusu yarın beklenen gösteriler öncesi yüksek alarma geçti.

Gazze Sağlık Bakanlığı da bir Filistinli’nin öldüğünü doğruladı ancak kimliği hakkında bilgi vermedi. Bakanlık ayrıca, geçen Cuma gösterilerde İsrail askerlerince başından yaralanan bir Filistinli’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Geçen hafta hayatını kaybeden 21 kişiden 15’i sınır protestolarında yaşamını yitirdi. Bölgeden gelen görüntüler ve görgü tanıklarının ifadelerine göre çoğu ne silahlıydı ne de öldürüldükleri anda bir saldırı düzenliyordu.

İsrail, eylemlerini gösterilerin Hamas tarafından düzenlendiği gerekçesiyle savunuyor. Sınır çitine yanan lastikler, taşlar, molotof kokteyli ile saldırıldığını söyleyen İsrail yönetimi, bir defasında da silahlı iki kişinin keskin nişancılar tarafından hedef alındığını belirtti. İsrail, Hamas’ı saldırı düzenlemek için kalabalıkları kullanmakla suçladı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman de bugün verdiği radyo mülakatında, İsrail’in güvenliğini ihlal edecek her türlü girişime sert yanıt verecekleri uyarısında bulundu. Lieberman daha önce de güvenlik çitine yaklaşan Gazzeliler’in hayatlarını tehlikeye attıklarını söylemişti.

Birleşmiş Milletler ise Cuma günü beklenen gösteriler öncesi tarafları uyardı. BM Ortadoğu Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov, İsrail güçlerinin sınır şeridinde maksimum itidal sağlaması, Filistinlilerin de güvenlik çitlerini ihlal etmemesi gerektiğini söyledi.

TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldiTBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındıAntalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındı
Ankara'da kritik gün!Ankara'da kritik gün!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Reuters duyurdu! Yuliya Skripal'dan ilk açıklama

Reuters duyurdu! Yuliya Skripal'dan ilk açıklama

Fast food zincirinde ölü örümcek skandalı! Türkiye'de de şubesi var...

Fast food zincirinde ölü örümcek skandalı! Türkiye'de de şubesi var...

Türkiye'yi tehdit etmişti! Geri vites yaptı

Türkiye'yi tehdit etmişti! Geri vites yaptı

Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik

Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik

İngiltere'de golf sahasındaki delik ile ilişkiye giren adam şaşkınlık yarattı

İngiltere'de golf sahasındaki delik ile ilişkiye giren adam şaşkınlık yarattı

Güney Kore'de savaş uçağı düştü!

Güney Kore'de savaş uçağı düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.