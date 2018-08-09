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İsrail-Gazze Sınırı’nda Tansiyon Yüksek

09.08.2018 17:44 | Son Güncelleme

Mısır istihbaratının arabuluculuğunda ateşkes için çabaların sürdüğü bir dönemde Hamas dün ve bu sabah Gazze Şeridi’nden İsrail’in güneyine çok sayıda roket saldırısı düzenledi. İsrail de roket saldırılarına hava saldırısıyla karşılık verdi

İsrail-Gazze Sınırı’nda Tansiyon Yüksek

İsrail’le Gazze Şeridi’nin yönetimini elinde bulunduran Hamas arasında gerilim yeniden yükseldi.

Mısır istihbaratının arabuluculuğunda ateşkes için çabaların sürdüğü bir dönemde Hamas dün ve bu sabah Gazze Şeridi’nden İsrail’in güneyine çok sayıda roket saldırısı düzenledi. İsrail de roket saldırılarına hava saldırısıyla karşılık verdi. Bölgede tansiyon hala düşmüş değil. Son olarak Gazze’den ateşlenen bir roket İsrail’in güneyindeki Beer Şeva kentine düştü. Bu, 2014 yılından bu yana bir ilk.

Hamas yetkilileri geçtiğimiz hafta Mısır’ın başkenti Kahire’ye giderek İsrail’le uzun süreli bir ateşkesin sağlanmasına yönelik temaslarda bulunmuştu. İsrail ordusuna göre, Hamas, İsrail’e en az 150 roket fırlattı. Bunların 20’si İsrail’in füze savunma sistemi Demir Kubbe tarafından etkisiz hale getirildi. Havada imha edilmeyen roketlerin çoğu boş arazilere, dördüyse İsrail’in Gazze sınırı yakınlarında bulunan Sderot kentine düştü. Kentte siren sesleri duyuldu. 3 İsrailli hafif şekilde yaralandı. İsrail ise Hamas’ın roket saldırılarına hava saldırısıyla karşılık verdi. İsrail hava kuvvetleri Gazze’de 20 farklı noktada en az 140 askeri hederfi vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre ise, İsrail’in hava saldırısında 3 Filistinli hayatın kaybetti. Aralarında hamile bir kadın ve kızı da var.

BM’den uyarı

Birleşmiş Milletler tansiyonun düşürülmemesinin tehlikeli sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu. Örgütün Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, “Çabalarımız sayesinde şimdiye kadar çatışmanın tırmanması engellendi. Ancak gerginlik derhal kontrol altına alınmazsa, durum hızlı şekilde kötüleşerek yıkıcı sonuçlar getirebilir” ifadelerini kullandı.

İsrail yeni bir operasyona mı hazırlanıyor?

Bölgede tansiyonun yükselmesi, Hamas’ın İsrail’le uzun vadeli bir ateşkes olasılığını Mısır arabuluculuğunda görüşmek üzere yaptığı Kahire ziyaretinin ardından geldi. Hamas’ın siyasi büro üyelerinden Halil El Hayya, Al Jazeera’ya Çarşamba günü verdiği röportajda, ateşkes anlaşmasının genel çerçevesinin oluşturulması sürecinde ileri aşamada olduklarını söylemişti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile güvenlik toplantısı yaptı, sonrasında da güvenlik kabinesi Gazze krizini görüşmek için toplandı. İsrail ordusundan üst düzey bir yetkili “Gerginlik son bulmuyor. Gazze’de bir operasyona doğru yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, İsrail-Gazze sınırındaki gerginlikten Hamas’ı sorumlu tuttu. Amerikalı temsilci Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, “Hamas bir kez daha İsraillileri roketlerle hedef alıyor. İsrail kendisini savunurken, aileler korku içinde yine bir terör gecesi yaşıyor” ifadelerini kullandı. “Bu, Hamas’ın tercihi. Yine insanları savaş koşullarına maruz bırakıyor” diye yazdı.

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