İsrail-Gazze Sınırı’nda Tansiyon Yüksek

İsrail’le Gazze Şeridi’nin yönetimini elinde bulunduran Hamas arasında gerilim yeniden yükseldi.

Mısır istihbaratının arabuluculuğunda ateşkes için çabaların sürdüğü bir dönemde Hamas dün ve bu sabah Gazze Şeridi’nden İsrail’in güneyine çok sayıda roket saldırısı düzenledi. İsrail de roket saldırılarına hava saldırısıyla karşılık verdi. Bölgede tansiyon hala düşmüş değil. Son olarak Gazze’den ateşlenen bir roket İsrail’in güneyindeki Beer Şeva kentine düştü. Bu, 2014 yılından bu yana bir ilk.

Hamas yetkilileri geçtiğimiz hafta Mısır’ın başkenti Kahire’ye giderek İsrail’le uzun süreli bir ateşkesin sağlanmasına yönelik temaslarda bulunmuştu. İsrail ordusuna göre, Hamas, İsrail’e en az 150 roket fırlattı. Bunların 20’si İsrail’in füze savunma sistemi Demir Kubbe tarafından etkisiz hale getirildi. Havada imha edilmeyen roketlerin çoğu boş arazilere, dördüyse İsrail’in Gazze sınırı yakınlarında bulunan Sderot kentine düştü. Kentte siren sesleri duyuldu. 3 İsrailli hafif şekilde yaralandı. İsrail ise Hamas’ın roket saldırılarına hava saldırısıyla karşılık verdi. İsrail hava kuvvetleri Gazze’de 20 farklı noktada en az 140 askeri hederfi vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre ise, İsrail’in hava saldırısında 3 Filistinli hayatın kaybetti. Aralarında hamile bir kadın ve kızı da var.