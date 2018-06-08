İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

Cuma namazından sonra Filistiniller Milyonluk Kudüs gösterisi için sınıra akın etti.
Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı'nın başlangıcını anmak isteyen Filistinliler, yine İsrail askerlerinin hedefi oldu.
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
Doktorlar, yüzünden feci şekilde yaralanan ve ağzından biber gazı çıkan yaralının yardımına koştu.
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
Doktorlar, yüzünden feci şekilde yaralanan ve ağzından biber gazı çıkan yaralının yardımına koştu.
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
İsrail ordusu, protestoculara yine drone'lardan atılan biber gazıyla saldırdı.
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
İsrail'in Haaretz gazetesi, ayrıca askerlerin göstericilere gerçek mermilerle ateş ettiğini son dakika koduyla duyurdu.
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
Ayrıca sınırdaki tank hareketliliği de dikkat çekti.
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
Gösterilerde çok sayıda kişinin yaralandığı bildiriliyor.
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
Anadolu Ajansı ise, İsrail güçlerinin sınırda kurulan çadırları ateşe verdiğini aktarıyor.
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
Filistinli yaralı, apar topar hastaneye taşındı.
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
Ajansa göre, çadırlar insansız hava araçları tarafından vuruldu.
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
Filistin-İsrail sınırında 30 Mart'ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 120'den fazla can kaybı meydana gelmişti.
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
İsrail askerleri 13'ü çocuk, ikisi sağlık görevlisi ve ikisi gazeteci olmak üzere 120'yi aşkın insanı katletti.
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
İsrail ordu birlikleri, sınıra yaklaşan göstericilere gerçek mermilerle ateş etmişti. Filistinli kaynaklar, yaralı sayısı 13 bin 600 olarak veriyor.
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
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