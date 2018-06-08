İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

Cuma namazından sonra Filistiniller Milyonluk Kudüs gösterisi için sınıra akın etti.

1 / 15 Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç

İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı'nın başlangıcını anmak isteyen Filistinliler, yine İsrail askerlerinin hedefi oldu.