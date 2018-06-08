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İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

DÜNYA HABERLERİ  | 08.06.2018 17:01 | Son Güncelleme

İsrail-Gazze sınırında bugün korkunç görüntüler ortaya çıktı.

Cuma namazından sonra Filistiniller Milyonluk Kudüs gösterisi için sınıra akın etti.

Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç

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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç

Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı'nın başlangıcını anmak isteyen Filistinliler, yine İsrail askerlerinin hedefi oldu.
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç

Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
Doktorlar, yüzünden feci şekilde yaralanan ve ağzından biber gazı çıkan yaralının yardımına koştu.
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç

Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
Doktorlar, yüzünden feci şekilde yaralanan ve ağzından biber gazı çıkan yaralının yardımına koştu.
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç

Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
İsrail ordusu, protestoculara yine drone'lardan atılan biber gazıyla saldırdı.
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç

Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
İsrail'in Haaretz gazetesi, ayrıca askerlerin göstericilere gerçek mermilerle ateş ettiğini son dakika koduyla duyurdu.
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç

Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
Ayrıca sınırdaki tank hareketliliği de dikkat çekti.
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç

Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
Gösterilerde çok sayıda kişinin yaralandığı bildiriliyor.
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç

Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
Anadolu Ajansı ise, İsrail güçlerinin sınırda kurulan çadırları ateşe verdiğini aktarıyor.
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç

Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
Filistinli yaralı, apar topar hastaneye taşındı.
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç

Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
Ajansa göre, çadırlar insansız hava araçları tarafından vuruldu.
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç

Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
Filistin-İsrail sınırında 30 Mart'ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 120'den fazla can kaybı meydana gelmişti.
12 / 15

Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç

Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
İsrail askerleri 13'ü çocuk, ikisi sağlık görevlisi ve ikisi gazeteci olmak üzere 120'yi aşkın insanı katletti.
13 / 15

Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç

Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
İsrail ordu birlikleri, sınıra yaklaşan göstericilere gerçek mermilerle ateş etmişti. Filistinli kaynaklar, yaralı sayısı 13 bin 600 olarak veriyor.
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç

Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
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Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç

Dünyayı şoke eden fotoğraf! Korkunç
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Okuyucu Yorumları 27 yorum
r.t.e sizi korur..cuma namazı sonrası çıkar vicdan masturbasyonu yapar trde..israil e şeker fabrikalarını satar..tarımı bitirir tr yi israile gebe yapar..satılık ülke tr...satan satanaa....
keşke bir alıcı olsada senide satabilseler ama 3 kuruş bile etmezsinki
@ozgun_055 --aynen yazdıpın on numara sanıyorlarki akp nin çok umrunda filsitin keden kesmiyor ticari gemiciklerle ticaret devam ediyıor nasıl olacak bu işe sırf oy devşirme göstermelik hamleler yok bayrakalrı yaryıa indirme diplomatilk olarak nasıl faydamız oluyor filistinlilere ona bakalım hep kuru laf salatası
adam ol adam terbiyesiz su mubarek gunde
@ozgun_055 YAZIK BU ÜLKENİN İNSANINA ŞU GÖRÜNTÜDE BİLE SİYASET YAPILIYOR CANI CEHENNEME ŞU SİYASETİN
la gereksiz rte ye kurban ol sen gozun gormuyor galiba...
Tayyip ci değilimde, sen neden boyle bir durumu tii ye aliyorsun, tam bir davarsin arkadas, elinden geliyor ise bir sey yap. fitnecilik yapmanin luzumu yok...
yazıkki bu insanlığa şu resimde bile siyaset yapıyorsunuz lanet olsun siyasete
sana yapılan tükürüğe bile yazık.
KEŞKE BABAN MASTURBASYON YAPSAYDI SENİ YAPACAĞINA
@0petros0 Dini sömürenler genelde mübarek gün diyor yav he he mavi marmara olayında tayyip'in çelişkili konuşmalarını izle biz izin verdik gidin dedik ardından giderken bana mı sordunuz düşün başka ülkenin karasularına gemi döndereceksin haberin olmayacak hem de seçimden önce siz seçim için filistine bile benzin döker yakarsınız temiz ayakları yapmayın burda muhterem müslümanlar sizi
ancak bu zülmü durduracak biziz Allahım o günleri nasip eylesin bana da ümmeti müslümana bunca zulüm yapılmaz
bundan daha kötü görüntüleri ak parti iktidarındada görmüştük
Biz biber gazı fişeğini mermi gibi kendi vatandaşının gözüne sıkan Müslüman Polis de gördük. Şimdi anladınız mı, faşistlik nasıl bir şey.
MUBAREK GUNDE TEZ ZAMANDA ALLABELANIZI VERSIN SİZİN
israil ile ticaret hacmimizi kat kat artırdık. millet uyyor.
Şu bir gerçek ki nerede karışıklık var ise bakın hep müslüman ülkeleri çok safız,ayakta uyutuluyoruz,cahil kalıyoruz...Yani biz eşşek oldukça bize semer vuran cok olur.
Seçim araya girdi Kudüs Gazze Filistin yalan oldu ama oyunuzu tayyip'e verin seçimden sonra Kudüse de harekat yapar belki...Ümmeti müslümanlar kendi ülkenizde biber gazı kapsülü ile kaç insan ölmüş onu öğrenin sonra İsraile cihat ilan edin yazık olmasın size...Ha Kudüs ile Ankara arasında imzaları ben atmadım hadi koşalım yenikapıya...Olmaz ya siz birbirinize zarar vermezsiniz İsraille benzer noktalarınız çok tekbirr allahu akbarrr:)
RECEP NERDESİN RECEP BAK İSRAİL RABİA KARDEŞLERİNE NASIL ZULÜM EDİYOR TANKIN VAR UÇAĞIN VAR ASKERİN VAR NEDEN İSRAİLE ASKERİ MÜDAHALEDE BULUNMUYORSUN ÇÜNKÜ SENDE SİYONİSTSİN İSRAİL UŞAĞISIN...
Allah müslümanların yar ve yardımcısı olsun. Yarabbi mubarek günler hürmetine şu israyili helal eyle kahreyle Amin
Allah izin vermeden yaprak kımıldamaz ahiret inancımız olmasa çok şey söylenir
atam dediğiniz insanlar zamanında silah yapmadılar ne yapsın hükümet silahsız savaşa girilmiyor
garibanlara bakın lastikler hemen hazır şu filistinlerin işi eylem gösteri yahu siz hiç çalışmazsınız. Helak olacaksınız tembellikten . Tosunlarım adamlar sizin toprakları para ile aldılar. siz silah alacağınıza gidin o toprakları para ile geri alın.
din kardeşi din kardeşi diyip duruyoruz. gidelim savaşalım. gönüllü ordu kurulsun. reis bizi mümbiçe götür diye slogan atan yürekliler önde biz arkada allah allah. kimse durduramaz.
Yakgeceleri seni tutan yok git savaş Filistin ve Filistinliler için.
yeni nesil terörle mücadele yöntemi. teröre eğilimli müslümanlar kodomanların yaşadıkları yerlerin uzağında bir yere toplatılır tepelerine bomba yağdırılır. fişleme ve temizlik otomatikman yapılmış olur.
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