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İsrail, Gazze'yi bombaladı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.02.2018 00:40 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze sınırında 4 askerin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya sert bir şekilde cevap vereceklerini açıklamasından bir süre sonra İsrail uçakları Gazze'de Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombaladı.

İsrail, Gazze'yi bombaladı

İsrail ordusundan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyinde İsrail'e ait askeri aracın geçişi sırasında bombanın infilak etmesi sonucu 4 askerin yaralandığı bildirilmişti. İsrail basınına yansıyan haberlerde ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, patlamaya sert bir şekilde cevap vereceklerini söylediği yazılmıştı.

Gece saatlerinde ise İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombaladığı bildirildi.

Filistinli emniyet kaynakları İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Zeytun Mahallesi'nde Kassam Tugayları'na ait bir mevziye saldırı düzenlediğini duyurdu.

İSRAİL ORDUSU AÇIKLAMA YAPTI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da "İsrail ordusu Gazze'de 6 terör hedefini vurdu. Bunlar arasında Zeytun Mahallesi'nden İsrail'e doğru inşa edilen bir tünel, Han Yunus'ta bir silah üretim fabrikası ve askeri bir üs bulunuyor. İsrail'e saldırılarından dolayı Hamas'ı sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Direnişin bazı mevzilerine kadar uzanan saldırıların hacmi, İsrail'in tansiyonu yükseltme ve atmosferi gerginleştirmedeki niyetini yansıtıyor. Bunun için saldırıları ve devam eden ihlalleriyle saldıran taraf olduğunu anlaması gerekir." ifadesine yer verdi.

Açıklamada, "Filistin direnişinin, halkını koruma görevinden vazgeçmeyeceği, halkını korumak ve herhangi bir saldırıya karşı koymak için sorumlulukla hareket edeceği" belirtildi.

2 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli'nin yaralandığını duyurmuştu.

(AA)

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israil Gazze kassam tugayları

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
şu suriyeyi ırakı halledelim sıra sizede gelecek
Eyyy İblisin Tohumları Allahın izniyle cevabınıda en kısa sürede alacaksınız.
ASLANIN OLMADIĞI YERDE ÇAKALLAR DANS EDERMİŞ TÜRK ELBET BUNLARIN HESABI SORAR BİR GÜN!!!! BİZ UNUTMAYIZ UNUTTURMAYIZ DÜNYADAKİ MAZLUMLARIN ABİSİ KORUYUCUSU TÜRKTÜR EZİLENLERİN YOLDAŞI TÜRK DEVLETİDİR. FATİH MİSALİ 4.MURAT GİBİ HESAP SORACAĞIZ KİM EZİYORSA BİZDE ONLARI POSTALLARIMIZLA EZİP GEÇECEĞİZ
Eyyy İsrail, sen kimsin yaa !
Bekle israil bekle hepsi not defterine yazılıyor Türkiyenin. Küçük çocuklara yapılanların hesabı için bekle hesap defterin kabarık bekle soysuz israil...
sözde cumhurbaşkanı nerede.havuz medyasına nara atmakla olmuyor.rabia işareti yapmakla olmuyor.yahudilerin her katliamında onun parmağı var biliyoruz.eyy israil diye naraların nerede.osmanlının yıkılış dönemini hatırlatıyor.her yere saldıran.ama kurtulamadı yıkılmaktan.saddamı hatırlatıyor.asarım , keserim.ama kurtulamadı bayram sabahı asılarak gebermekten.bu zat kurtulacak mı bilmiyorum ama kendisini ebedi cehennem beklediğine yemin ederim.eğer ALLAH sözünden dönmediyse kalbi mühürlenen böyle kişileri ebedi cehennemle müjdeleyen ALLAH ın ta kendisidir.ve bize de onları müjdele der.
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