İsrail, Gazze'yi bombaladı

İsrail ordusundan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyinde İsrail'e ait askeri aracın geçişi sırasında bombanın infilak etmesi sonucu 4 askerin yaralandığı bildirilmişti. İsrail basınına yansıyan haberlerde ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, patlamaya sert bir şekilde cevap vereceklerini söylediği yazılmıştı.

Gece saatlerinde ise İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombaladığı bildirildi.

Filistinli emniyet kaynakları İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Zeytun Mahallesi'nde Kassam Tugayları'na ait bir mevziye saldırı düzenlediğini duyurdu.

İSRAİL ORDUSU AÇIKLAMA YAPTI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da "İsrail ordusu Gazze'de 6 terör hedefini vurdu. Bunlar arasında Zeytun Mahallesi'nden İsrail'e doğru inşa edilen bir tünel, Han Yunus'ta bir silah üretim fabrikası ve askeri bir üs bulunuyor. İsrail'e saldırılarından dolayı Hamas'ı sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Direnişin bazı mevzilerine kadar uzanan saldırıların hacmi, İsrail'in tansiyonu yükseltme ve atmosferi gerginleştirmedeki niyetini yansıtıyor. Bunun için saldırıları ve devam eden ihlalleriyle saldıran taraf olduğunu anlaması gerekir." ifadesine yer verdi.

Açıklamada, "Filistin direnişinin, halkını koruma görevinden vazgeçmeyeceği, halkını korumak ve herhangi bir saldırıya karşı koymak için sorumlulukla hareket edeceği" belirtildi.

2 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli'nin yaralandığını duyurmuştu.

(AA)