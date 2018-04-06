İsrail: Gazze'de sınıra yaklaşan Filistinlilere ateş açtık

Filistinli protestocular, "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü"nün ikinci ayağı için yine Gazze sınırında. İsrail ordusu, sınıra yaklaşanlara ateş açıldığını ve 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı ise geçen hafta protestoların ilk gününde çıkan çatışmalar sonrası hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu.

Son protestolar, Gazze'de 8 hafta sürecek "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" adı verilen eylemin bir parçası.

Protestocular bugün yürüyüşün ikinci ayağı için toplanırken, yine çatışma çıktı.

Fransız haber ajansı AFP, İsrailli keskin nişancıların görüşünü sınırlamak isteyen bazı Filistinli protestocularun yoğun duman çıkarmak için lastikleri ateşe verdiklerini, İsrail askerlerinin ise biber gazıyla gruba müdahale ettiğini bildirdi.

Geçtiğimiz hafta da on binlerce Filistinli yürüyüş için 65 km uzunluğundaki sınır yakınlarında kamp kurmuştu.

İsrail askerleri yine sınırlara yaklaştıkları gerekçesiyle protestoya müdahale etmişti.

Bölge 2014'teki Gazze Savaşı'ndan bu yana en kanlı güne sahne olmuş, askerlerin açtığı ateş ve çıkan çatışmalar sonucu 19 kişi hayatını kaybetmişti.