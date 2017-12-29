İsrail Gazze’yi Vurdu

İsrail ordusu, tanklar ve bir hava aracıyla Gazze'yi vurdu. Operasyon, Filistin tarafından İsrail'e üç roketle düzenlenen saldırıyı izliyor.

İsrail ordusu, fırlatılan roketlerin ikisinin ülkenin güneyinde Demir Kubbe savunma sistemiyle havada imha edildiğini duyurdu. Üçüncü roketin ise Gazze yakınında bir binaya düştüğü açıklandı.

Görgü tanıkları olay sonrasında İsrail tanklarının Gazze'nin doğusunda İslamcıların elindeki bir bölgeyi bombaladığını açıkladı.

Son 10 gündür yaşanan ilk şiddet olaylarında ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırılar, Başkan Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararı sonrası Gazze ve Batı Şeria'da binlerce Filistinli'nin katıldığı gösterilerin dördüncü gününde düzenlendi.

Batı Şeria'da da Filistinli bir grup İsrail askerleriyle çatıştı. Askeri kaynaklar El Halil'deki olayda iki Filistinli'nin yaralandığını bildirdi.