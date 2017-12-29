HABER

İsrail Gazze’yi Vurdu

29.12.2017 22:00 | Son Güncelleme 2 saat önce

İsrail ordusu, tanklar ve bir hava aracıyla Gazze’yi vurdu. Operasyon, Filistin tarafından İsrail’e üç roketle düzenlenen saldırıyı izliyor.

İsrail ordusu, tanklar ve bir hava aracıyla Gazze'yi vurdu. Operasyon, Filistin tarafından İsrail'e üç roketle düzenlenen saldırıyı izliyor.

İsrail ordusu, fırlatılan roketlerin ikisinin ülkenin güneyinde Demir Kubbe savunma sistemiyle havada imha edildiğini duyurdu. Üçüncü roketin ise Gazze yakınında bir binaya düştüğü açıklandı.

Görgü tanıkları olay sonrasında İsrail tanklarının Gazze'nin doğusunda İslamcıların elindeki bir bölgeyi bombaladığını açıkladı.

Son 10 gündür yaşanan ilk şiddet olaylarında ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırılar, Başkan Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararı sonrası Gazze ve Batı Şeria'da binlerce Filistinli'nin katıldığı gösterilerin dördüncü gününde düzenlendi.

Batı Şeria'da da Filistinli bir grup İsrail askerleriyle çatıştı. Askeri kaynaklar El Halil'deki olayda iki Filistinli'nin yaralandığını bildirdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret 2018 belli oldu!

Asgari ücret 2018 belli oldu!

Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!

Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

Yeni KHK geliyor! ByLock'tan tahliye olanlar işe dönebilecek mi?

Yeni KHK geliyor! ByLock'tan tahliye olanlar işe dönebilecek mi?

Şarkıcı Hatice ahlaksız teklifi anlattı: Bana 100 bin dolar önerdi

Şarkıcı Hatice ahlaksız teklifi anlattı: Bana 100 bin dolar önerdi

Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Mavi marmarayi sattığı gibi yeniden bir mavi marmara göndersin 1 yıl sonra giderken banami sordunuz desin gecsin
Diğer Haberler
ABD'den gerilimi tırmandıracak açıklama

ABD'den gerilimi tırmandıracak açıklama

İsrail askerleri gazeteciyi böyle vurdu!

İsrail askerleri gazeteciyi böyle vurdu!

Twitter'dan skandal karar! Sildiler

Twitter'dan skandal karar! Sildiler

Dünya şokta! Yılbaşı öncesi gece kulübüne bombalı saldırı

Dünya şokta! Yılbaşı öncesi gece kulübüne bombalı saldırı

2018 Nostradamus kehanetleri... Doğru çıkarsa tam bir felaket!

2018 Nostradamus kehanetleri... Doğru çıkarsa tam bir felaket!

İran karıştı: Hayat pahalılığını protesto ediyorlar

İran karıştı: Hayat pahalılığını protesto ediyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.