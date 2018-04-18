HABER

İsrail gece yarısı saldırdı!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.04.2018 08:06 | Son Güncelleme

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısında biri ağır olmak üzere 4 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İsrail gece yarısı saldırdı!

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze sınırında, Han Yunus kentinin doğusundaki Huzaa beldesine düzenlenen saldırıda 4 Filistinli yaralandı. Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail ordusu tarafından Huzaa beldesine gece saatlerinde yoğun saldırı düzenlendiği bilgisi verildi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden beri 35 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

AA

Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!
Canlı yayında çok sözler! 'Erdoğan'ın gücü yetti mi komutanları hapse atmaya?'Canlı yayında çok sözler! 'Erdoğan'ın gücü yetti mi komutanları hapse atmaya?'
Son seçim anketleri erken seçim için ne diyorSon seçim anketleri erken seçim için ne diyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil Gazze Filistin

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

İsviçre'de şike depremi!

İsviçre'de şike depremi!

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Peşmerge Kerkük'e mi dönüyor? Barzani açıkladı

Peşmerge Kerkük'e mi dönüyor? Barzani açıkladı

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Dünyanın gözü bu görüşmedeydi! O isim açıklandı

Dünyanın gözü bu görüşmedeydi! O isim açıklandı

İran'da helikopter düştü: 2 ölü, 2 kayıp

İran'da helikopter düştü: 2 ölü, 2 kayıp

Eski first lady Barbara Bush yaşamını yitirdi

Eski first lady Barbara Bush yaşamını yitirdi

Trump: Kim Jong-un ile görüşmek için sabırsızlanıyorum

Trump: Kim Jong-un ile görüşmek için sabırsızlanıyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.