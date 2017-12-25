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İsrail gözaltına alınan iki Türk'ü sınır dışı etti!

DÜNYA HABERLERİ | 25.12.2017 17:51 | Son Güncelleme 7 saat önce

Kudüs'te cuma namazının ardından düzenlenen gösterilerde Filistinlilere destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 Türk vatandaşından Abdullah Kızılırmak ve Mehmet Gargılı, kefaletle serbest bırakılmalarının ardından sınır dışı edildi. Kızılırmak ve Gargılı, Türk Hava Yolları'nın TK787 sefer sayılı tarifeli uçağı ile saat 19:30'da istanbul'a indi.

Kudüs'te cuma günü gözaltına alınan ve cumartesi akşamı çıkarıldıkları mahkemede kefalet karşılığı serbest bırakılan 3 Türk vatandaşından Kızılırmak ve Gargılı, Türkiye saatiyle 16.20'de Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağa bindirilerek İstanbul'a gönderildi.

Sınır dışı edilen vatandaşlarla birlikte Kudüs'e gelen ve tamamı erkek dört yetişkin ile 10 çocuktan oluşan grup da Türkiye'ye dönmek üzere aynı uçağa bindi. İsrail tarafından sınır dışı edilen vatandaşlar, Türk Hava Yolları'nın TK787 sefer sayılı tarifeli uçağı ile saat 19:30'da istanbul'a indi. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu olayın başından beri vatandaşların durumunu yakından takip ediyor.

MESCİD-İ AKSA'YA GİDERKEN GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

İsrail polisi tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde cuma günü gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı Abdullah Kızılırmak, Mehmet Gargılı ve Adem Koç cumartesi akşam saatlerinde çıkarıldıkları İsrail mahkemesince kefalet karşılığında serbest bırakılmıştı.

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Batı Kudüs'teki İsrail Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Türk vatandaşlarının, Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesine girişleri ay sonuna kadar yasaklandı. Kızılırmak ile Gargılı cuma günü yatsı namazı için Mescid-i Aksa'ya girmek isterken, Koç ise cuma namazı sonrası Eski Şehir bölgesinde yaşanan olaylar sırasında gözaltına alınmıştı.

İSRAİL POLİSİNİN SUÇLAMALARI...

İsrail polisi Kızılırmak ile Gargılı'ya, "İsrail polisini darp etmek ve polise mukavemette bulunmak", Koç'a da "kamu düzenini bozmak ve illegal gösteriye katılmak" suçlamalarını yöneltmişti. 3 Türk vatandaşı da cumartesi günü çıkarıldıkları mahkemede polisin suçlamalarını reddetmişti.

Kızılırmak ile Gargılı'nın Kudüs'ü ziyaret etmek için Belçika’dan geldiği, Koç'un ise İsrail'de faaliyet gösteren bir Türk inşaat firmasında dört aydır çalıştığı belirtilmişti.

AA

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Kudüs israil Mescid-i Aksa Son dakika

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bunlar Türkiyede askerlik dahi yapmayan sözde milli ama rabia işareti yapan Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanları arap kirmaları belçika vatandaşıymış ben bitlisli bir zaza ama salina kadar TÜRK milletinin bir ferdi olarak 19 ay askerlik yaptım önce askerlik yapin devsirmeler
Kimi sınır dışı ediyor kendi toprakları değilki sınırdışı etsin heriflerdeki cürrette bak
Bunlar Türkiyede askerlik dahi yapmayan sözde milli ama rabia işareti yapan Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanları arap kirmaları belçika vatandaşıymış ben bitlisli bir zaza ama salina kadar TÜRK milletinin bir ferdi olarak 19 ay askerlik yaptım önce askerlik yapin devsirmeleri
Kimse su yazıya veya ifadeye dikkat etmemiş te neleri konuşuyor bizim zavallı ülkenin vatandaşları ee hep at gözlüğü ile bakarsan görmesin yazıyı iyi okuyun diyor ki israilde bir Türk inşaat firmasında çalışıyordum 1 orası İsrail değil hep Filistinli hep Filistin kalacak öküz Türk 2 sen İsrailli Yahudi köpeklerine bina ev neyapiyorsan artık bide onlara kölelik yapıp kirli kanlı paralarını alıp birde sende o hainler gibi israilde yardım yapıyorsunuz demektir sen kalk Türk olarak git Filistin de yahudi serefsizlerine inşaat yap onlarda Filistinlileri olursun sonrada kalk deki ben Filistinli omuz
tersi olsa idi... yani 2 tane israilli bayrakları ile türkiye de dolaşsa biz ne yapardık ??
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