İsrail Hava Kuvvetleri, İsraillileri korkuttu! Acil durum hatlarını kilitlediler

Suriye gerginliğinin arttığı son günlerde İsrail Hava Kuvvetleri, İsraillileri korkuttu.

Başkent Tel Aviv'de akrobasi uçuşu yapan İsrail Hava Kuvvetlerinin uçakları yüzünden İsrail polisinin telefonlarını korkarak arayan yüzlerce İsrailli tarafından kilitlendi.

"HERHANGİ ACİL BİR DURUM YOK"

İsrail polisinden yapılan açıklamada, İsrail uçak filosundan gelen gürültüler nedeniyle endişeli vatandaşlardan çok sayıda çağrı alındığı belirtildi.

İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada "Pilotların, İsrail Hava Kuvvetleri Bağımsızlık Günü'ne hazırlık için eğitim uçuşu yaptığını açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Herhangi bir acil durum yok" denildi.

(İHA)