HABER

İsrail: Hiçbir Suriyeliyi topraklarımıza kabul etmeyeceğiz

29.06.2018 22:59 | Son Güncelleme

İsrail, Suriye ordusunun operasyonu nedeniyle Dera'dan kaçarak Golan Tepeleri'ne ulaşan Suriyelilere yardım gönderildiğini ancak mültecilerin ülkeye girişlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

İsrail: Hiçbir Suriyeliyi topraklarımıza kabul etmeyeceğiz

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, ülkesinin Suriyeli mültecileri kabul etmeyeceğini ancak insani yardım yapmaya devam edeceğini açıkladı.

Suriye ordusunun Ürdün sınırı ile İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri sınırındaki silahlı grupları temizlemek için başlatttığı operasyon sonrası ülkenin güneybatısında 120 binden fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildiriliyor.

İsrail ordusu, Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki mülteci kamplarındaki insan sayısının son günlerde hatırı sayılır oranda arttığını tespit ettiklerini, şiddetten kaçan Suriyelilere Perşembe gecesi dört ayrı noktada yardım gönderildiğini duyurdu.

Lieberman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in pozisyonunu koruduğunu ve Suriyelilerin İsrail sınırlarına geçemeyeceğini belirtti. Lieberman, "Suriye'nin güneyindeki olayları yakından takip ediyoruz. İsrail'in güvenlik çıkarlarını koruyacağız. Her zaman olduğu gibi sivillere, kadınlara ve çocuklara insani yardıma hazırız ancak hiçbir Suriyeli'yi topraklarımıza kabul etmeyeceğiz" diye yazdı.

Lieberman'ın açıklaması, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyine insani yardım gönderildiğini açıklamasının ardından geldi. İsrail ordusu tarafından Cuma günü kamyonların yardım malzemelerini indirdiği görüntüler paylaşıldı. Yardımın 300 çadır, 28 ton gıda, tıbbı malzeme ile giyecekten oluştuğu belirtildi.

İki ülke, İsrail'in 1948 yılında kuruluşundan bu yana resmi olarak savaş halinde. İsrail, Suriye'de yedi yıldan uzun süredir devam eden iç savaş boyunca komşu ülkeden mülteci kabul etmedi. İsrail yönetimi ayrıca, İran'ı Suriye'de kendisine karşı üsler kurmakla suçluyor.

İsrail iç savaş süresince bugüne kadar sadece bir kaç bin yaralı Suriyeliyi tedavi etmek amacıyla kabul etmişti. Yaralı Suriyelilere sınırda kurulan sahra hastaneleri ile ülkedeki diğer hastanelerde müdahale edilmişti.

Suriye ordusunun Dera vilayetinde başlattığı harekat sonrası on binlerce sivil güneye doğru kaçmıştı. Dera'nın neredeyse tamamının boşaltıldığı bildirildi. Dera, yedi yıldır devam eden Suriye iç savaşında muhalif gruplar tarafından kontrol edilen sayılı bölgeler arasında yer alıyor.

İsrail'in yanı sıra Ürdün de mültecilerin girişine izin vermiyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin başkanı Rami Abdurrahman sivillerin Ürdün sınırına ilerlemekte olduğunu, binlercesinin de İsrail ile Suriye arasındaki sınırı oluşturan Golan Tepelerine yöneldiğini açıklamıştı.

rtr/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSen Anlat Karadeniz'in Nefes'i... Sevgilisi bakın kimmiş?Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i... Sevgilisi bakın kimmiş?
AB Zirvesindeki Anlaşma Merkel’in Koltuğunu SağlamlaştırdıAB Zirvesindeki Anlaşma Merkel’in Koltuğunu Sağlamlaştırdı
‘Dera’da Çok Büyük Bir Felaket Yaşanabilir’‘Dera’da Çok Büyük Bir Felaket Yaşanabilir’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

4,5 milyon çalışan otomatik katılacak

4,5 milyon çalışan otomatik katılacak

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

İlginizi Çekebilir

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Diğer Haberler
Merkel'den Türkiye'ye övgüler! 3 milyar euronun Türkiye'ye nasıl ödeneceğini açıkladı

Merkel'den Türkiye'ye övgüler! 3 milyar euronun Türkiye'ye nasıl ödeneceğini açıkladı

Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin'den İsrail'e uyarı: Erdoğan, Kudüs'te gücünü artırıyor, durdurun!

Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin'den İsrail'e uyarı: Erdoğan, Kudüs'te gücünü artırıyor, durdurun!

Kozmonot Dünya Kupası'nı uzaydan takip ediyor

Kozmonot Dünya Kupası'nı uzaydan takip ediyor

Trump ve Putin'in Suriye'den çekilmeyi konuşacağı iddia edildi

Trump ve Putin'in Suriye'den çekilmeyi konuşacağı iddia edildi

Milyarder playboy 'içine şeytan kaçtı' diyerek nişanlısını öldürdü

Milyarder playboy 'içine şeytan kaçtı' diyerek nişanlısını öldürdü

Dünya kupasının oynandığı Moskova'da güvenlik alarmı!

Dünya kupasının oynandığı Moskova'da güvenlik alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.