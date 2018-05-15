İsrail'in Belçika Büyükelçisi'nden skandal sözler: Filistin'de öldürdüğümüz herkes teröristti

ABD'nin büyükelçiliği Kudüs'ün açılış aralarındaki gösteri, Gazze'de sekiz çocuk ve 2,400'den fazla kişinin yaralanmasıyla 58 kişi öldü. Çatışmalar sırasında göz yaşartıcı gazın teneffüs edilmesi sonucu ölen bir bebeğin ölümünün duyurulmasıyla birlikte Salı sabahı insani sayılar daha da arttı.

'55 TERÖRİST VAR'



İsrail'in Belçika büyükelçisi Simona Frankel La Premiere radyosuna verdiği demeçte, "Terörist olsalar bile öldüğü her insan için çok pişmanım." "Bölgeye girmek için bariyeri geçmeye çalışan 55 terörist var." Büyükelçiye göre, Hamas terör örgütü Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlileri rehin aldı. "Tek sorumlu Hamas. Bir medya savaşı için kardeşlerini feda etmeye karar verdiler.

"Savunmak, topraklarımızı korumak istiyoruz. Biz daha sonra başsağlığı dileklerinin, "Avrupa veya ABD ile herhangi bir arabuluculuğu reddeden büyükelçiyi haklı kıldığını" öne sürüyoruz. Doğrudan bir diyaloğu savunuyor. Simona Frankel, "Herkese barışa katkıda bulunabilecek herkes davetlidir." dedi.

'ŞOKE OLDUM'

