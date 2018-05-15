İsrail'in Belçika Büyükelçisi'nden skandal sözler: Filistin'de öldürdüğümüz herkes teröristti

ABD'nin büyükelçiliği Kudüs'ün açılış aralarındaki gösteri, Gazze'de sekiz çocuk ve 2,400'den fazla kişinin yaralanmasıyla 58 kişi öldü. Çatışmalar sırasında göz yaşartıcı gazın teneffüs edilmesi sonucu ölen bir bebeğin ölümünün duyurulmasıyla birlikte Salı sabahı insani sayılar daha da arttı.
'55 TERÖRİST VAR'
İsrail'in Belçika büyükelçisi Simona Frankel La Premiere radyosuna verdiği demeçte, "Terörist olsalar bile öldüğü her insan için çok pişmanım." "Bölgeye girmek için bariyeri geçmeye çalışan 55 terörist var." Büyükelçiye göre, Hamas terör örgütü Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlileri rehin aldı. "Tek sorumlu Hamas. Bir medya savaşı için kardeşlerini feda etmeye karar verdiler.
"Savunmak, topraklarımızı korumak istiyoruz. Biz daha sonra başsağlığı dileklerinin, "Avrupa veya ABD ile herhangi bir arabuluculuğu reddeden büyükelçiyi haklı kıldığını" öne sürüyoruz. Doğrudan bir diyaloğu savunuyor. Simona Frankel, "Herkese barışa katkıda bulunabilecek herkes davetlidir." dedi.
'ŞOKE OLDUM'
Frankel’in açıklamalarına sert tepkilerden biri de Belçika Başbakanı Charles Michel’den geldi. Michel, İsrail Büyükelçisi’nin açıklamaları için, “Şoke oldum” dedi.
BELÇİKA HAREKETE GEÇTİ
Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, İsrail'in Brüksel Büyükelçisi Simona Frankel'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
Belçika resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Frankel'ın bir radyo kanalında Gazze sınırında şehit edilen kişileri "terörist" olarak nitelendirmesinin ardından İsrailli Büyükelçi Frankel, Belçika Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Reynders, "Birçok şeyi duyabiliriz ancak bunun da bir sınırı var." ifadelerini kullandı.
Belçika Başbakanı Charles Michel de Frankel'in "Her insanın ölümünden dolayı üzüntü duyuyorum, sınırda hayatını kaybeden 55 teröristin ölümünden bile." ifadesi karşısında şoka girdiğini açıklamıştı. Gazze'de yaşanan katliam sonrası Türkiye de İsrail'in Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırmış ve büyükelçiye "bir süre ülkene dön" mesajı vermişti.
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