HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İsrail'in katliamına karşı Filistin'den hamle!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.05.2018 12:27 | Son Güncelleme

Filistin, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı.

İsrail'in katliamına karşı Filistin'den hamle!

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERDünyanın en güzel kızıDünyanın en güzel kızı
Zuckerberg Avrupa Parlamentosu'nda ifade verecekZuckerberg Avrupa Parlamentosu'nda ifade verecek
Vladimir Putin'in Angela Merkel'e verdiği çiçek Alman basınını kızdırdıVladimir Putin'in Angela Merkel'e verdiği çiçek Alman basınını kızdırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil Filistin Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
kimi kime şikayet ediyorsunuz olan masum insanlara oluyor Allah belalarını versin
Diğer Haberler
Vladimir Putin'in Angela Merkel'e verdiği çiçek Alman basınını kızdırdı

Vladimir Putin'in Angela Merkel'e verdiği çiçek Alman basınını kızdırdı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Kuzey Kore'ye 'Libya' tehdidi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Kuzey Kore'ye 'Libya' tehdidi

Yolcu uçağı Cidde'de burun üstü indi

Yolcu uçağı Cidde'de burun üstü indi

Trump'tan seçimlerin heman ardından Venezuela'ya yaptırım kararı

Trump'tan seçimlerin heman ardından Venezuela'ya yaptırım kararı

Suriye'nin başkenti Şam'ın kontrolü tamamen Esed rejimine geçti

Suriye'nin başkenti Şam'ın kontrolü tamamen Esed rejimine geçti

Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia

Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.