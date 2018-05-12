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İsrail'in Suriye saldırısında ölü sayısı açıklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.05.2018 13:04 | Son Güncelleme

İsrail'in Suriye'ye yaptığı saldırı dalgasının ardından 42 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İsrail'in Suriye saldırısında ölü sayısı açıklandı

Britanya merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Suriye'deki askeri mevzileri vurmasıyla ölü sayısının 42 kişiye yükseldiği bildirildi. Aralarında en az 11 İranlı, 8 de Suriyeli askerlerin olduğu söyleniyor.

Gözlemevi, çarşamba günü başkent yakınlarına yapılan saldırılarda en az 15 kişinin öldürüldüğü sekizinin de İranlı olduğunu bildirmişti. Bu sayı, iki günlük saldırılar sırasında 19'u İranlı olmak üzere 42'ye yükseldi.

Suriye, çarşamba günü başkente yakın yapılan saldırılardan dolayı yaklaşan İsrail'i suçlamıştı. Suriye’deki İran güçleri, İsrail’in işgal altındaki Golan Tepeleri’nde bulunan askeri unsurlarını vurmuş İsrail de, Suriye’deki İran hedeflerine yönelik saldırılarla yanıt vermişti. 28 İsrail uçağı 60 füze attı. Karadan da 10 füze fırlatılmış ve gerginliğin tırmanması üzerine BM'den çağrı gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
israil Suriye İRAN

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
İran Saddam Hüseyin gibi bağırıyor ama icraat yok eğer İran bunlara herhangi bir karşılık vermezse sonu Saddam gibi olur
israilde ölü sayısı kaç birde onu açıklayın 68 füze ile vurulan israilden çıt yok bu suriye gözlemevi teröristlerin temsilcisidir Allahın izniyle her bir şehidin hesabı israilden sorulacaktır...
İran dün açıklama yapmıştı üssümüze İsrail saldırırsa telaviv i haritadan sileriz diye.. hadi silsin bakalım. İran hiçbir zaman israil yada abd ye saldırmaz. ancak Sünni Müslüman ülkeye saldırır. İran İslam'ın en büyük fitnesidir. bazı kendini bilmezler de helal olsun İran'a nasıl tehdit ediyor diyo. onlar hepsi danışıklı sakın aldanmayın.
ee İran Suriye neyi bekliyor
bu nasıl iş lan suriye şamar oğlanı gibi gelen vuruyor giden vuruyor bunların hiç mi bi karsılık vercek gücü yok yada niçin hep suriye israil zaten kendi kanıyla boğulacak tek bir kurtarıcısı olmayacak
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