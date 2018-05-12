İsrail'in Suriye saldırısında ölü sayısı açıklandı

Britanya merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Suriye'deki askeri mevzileri vurmasıyla ölü sayısının 42 kişiye yükseldiği bildirildi. Aralarında en az 11 İranlı, 8 de Suriyeli askerlerin olduğu söyleniyor.

Gözlemevi, çarşamba günü başkent yakınlarına yapılan saldırılarda en az 15 kişinin öldürüldüğü sekizinin de İranlı olduğunu bildirmişti. Bu sayı, iki günlük saldırılar sırasında 19'u İranlı olmak üzere 42'ye yükseldi.

Suriye, çarşamba günü başkente yakın yapılan saldırılardan dolayı yaklaşan İsrail'i suçlamıştı. Suriye’deki İran güçleri, İsrail’in işgal altındaki Golan Tepeleri’nde bulunan askeri unsurlarını vurmuş İsrail de, Suriye’deki İran hedeflerine yönelik saldırılarla yanıt vermişti. 28 İsrail uçağı 60 füze attı. Karadan da 10 füze fırlatılmış ve gerginliğin tırmanması üzerine BM'den çağrı gelmişti.

