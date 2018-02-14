"İsrail-İran anlaşmazlığı tırmanabilir"

DW: İsrail hafta sonunda İran'a ait olduğu söylenen Suriye'deki bir askeri üssü vurdu. Bir İsrail savaş uçağı düşürüldü. Suriye şimdi de İsrail ile İran'in çatışma alanına mı dönüşüyor?

Gil Murciano: Suriye'deki iç savaş kaosu İran'ın meyvelerini toplamaya ve nüfuzunu artırmaya hazırlandığı yeni bir evreye sürükleniyor. İran, Suriye'de deniz ve hava üsleri kurup Hizbullah'ı güçlendirmeyi amaçlıyor. Kaos yıllarında Suriye'ye karışmama politikası izleyen İsrail ise stratejik üstünlüğü kaybedebileceği bir durumla karşı karşıya olduğunu görüyor. İsrail, Suriye'yi kendisine karşı operasyon alanına çevirmeye çalışan ezeli düşmanı İran ile Suriye'de karşı karşıya geliyor. İsrail politikasını tamamen değiştirerek bu gelişmeyi önlemek için çok daha büyük risk alıyor.

DW: İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu askeri operasyon başlatabileceklerini de söylüyor. İsrail ne gibi hamleler yapabilir?

Murciano: İsrail hafta sonunda İran birliklerine saldırmaya hazır olduğunu gösterdi. İsrail şimdiye kadar İran ile doğrudan karşı karşıya gelmemeye dikkat ediyordu. Şimdi durum değişti. Böylece askeri operasyonlar ve karşı operasyonların doğrudan tırmanmaya dönüşme ihtimali artmış oluyor. İsrail açısından bir sonraki adımın gelip gelmeyeceği değil, ne zaman geleceği önem taşıyor.