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İsrail: ‘İran Destekli Terör Hücresini Çökerttik’

03.01.2018 21:45 | Son Güncelleme 3 saat önce

Reuters ajansının haberine göre, İsrail, Güney Afrika’da faaliyet gösteren İran istihbarat yetkililerince görevlendirildiğini söylediği bir Filistinli militan hücresini çökerttiğini iddia etti.

İsrail, Güney Afrika'da faaliyet gösteren İran istihbarat yetkililerince görevlendirildiğini söylediği bir Filistinli militan hücresini çökerttiğini iddia etti.

İsrail'in Shin Bet güvenlik kurumuna göre, işgal altındaki Batı Şeria'dan üç Filistinli, aralarında intihar saldırısı düzenlemenin de yer aldığı görevlerin kendilerine İran tarafından verildiğini kabul etti. Suçlarını kabul etmelerinin ardından bu kişiler hakkında casusluk ve terör suçlaması yapıldı.

Güvenlik kurumuna göre hücre üyeleri İran istihbaratı tarafından görevlendirilmiş, Güney Afrika'da yaşayan bir kişi ile irtibat halindeydi. Güney Afrika hükümetinin İran'ın iddia edilen faaliyetlerinden haberdar olup-olmadığı ise bilinmiyor.

Güney Afrika açıklama yapmadı

İsrail ile ilişkileri çok iyi olmayan Güney Afrika'da Filistin'e yönelik sempati oldukça yüksek. İsrailli Shin Bet güvenlik kurumu, ülkenin İran casusları için bir sığınak olduğu yorumunu yaptı. Kuruma göre Güney Afrika, Batı Şeria'da İsrail'e karşı faaliyet gösterebilecek kişilerin yerini tespit ediyor ve bu kişileri görevlendiriyor. İranlı bu kişilerin büyük kısmı Tahran'dan ihraç ediliyor. Güney Afrikalı yetkililer ise henüz İsrail'in iddialarıyla ilgili açıklama yapmadı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise İran'ın yıkıcı ve terörist tavırlarının sadece Hamas, Hizbullah ve İslamcı Cihat gibi terör gruplarını desteklemeye yönelik değil aynı zamanda İsrail sınırları içinde terör eylemleri düzenlemeye yönelik olduğunu iddia etti.

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