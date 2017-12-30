İsrail kararını verdi! UNESCO'dan ayrılıyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararının yol açtığı deprem, Ortadoğu'yu sarsmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler'de (BM) Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleşen tarihi oylamada yapayalnız kalan İsrail, ABD'nin izinden giderek Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) ayrılıyor.

Ünlü televizyon kanalı Al Jazeera, Tel Avivyönetiminin uluslararası örgütten çekileceğini özel haberiyle duyurdu.

Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarının işgalini eleştiren UNESCO, Filistin'i 2011 yılında üyeliğe kabul edince hem Washington hem de Tel Aviv'in büyük tepkisini çekmişti. ABD yönetimi, Filistin'in üyelik kabulü üzerine bütçesinin yüzde 20'sinden fazlasını karşıladığı uluslararası örgüte para vermeyi kesmişti.

İki ülkenin de dört yıldır UNESCO'da oy kullanma hakkı bulunmuyordu.

UNESCO son olarak yaz mevsiminde İsrail işgali altındaki El Halil kentini tehlike altındaki dünya kültür mirası listesine almıştı. Bu karar, beklendiği gibi Tel Aviv'i hayli kızdırmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin uluslararası örgütten ayrılacağını açıklaması üzerine Ekim ayında Tel Aviv'in de çekilme kararı vereceğini ilan etmişti.

UNESCO'nun dünya mirası listesinde İsrail'e ait dokuz yer bulunuyor.